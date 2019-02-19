Драконы, наркокурьер и вице-президент: что посмотреть в кино на этой неделе

В кино выходит фильм-номинант на "Оскар 2019" – "Власть"

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 21 февраля 2019 года выходят три новые кинопремьеры: фильм-номинант на "Оскар 2019", новая работа Клинта Иствуда, а также анимационный фильм.

"Власть"

Это история о мужчине, которому удалось изменить мир. Он был незаметным из окружения самого влиятельного человека в США, но смог изменить ситуацию и от его мнения нередко зависела судьба страны. Дик Чейни достиг всего, чего хотел от жизни. Когда Президент США Джордж Буш предложил ему должность вице-президента, Чейни было 46 лет. Согласился на заманчивое предложение он лишь тогда, когда ему поручили заниматься сферами, в которых он разбирался лучше всего: армия, внешняя политика, энергетика и государственный аппарат. Деятельность Чейни считают самой успешной по сей день.

"Наркокурьер"

Фильм на основе реальных событий 2014 года, которые произошли в США. Эрл Стоун – 90-летний ветеран Второй мировой войны. По сложившимся обстоятельствам он становится наркокурьером у мексиканского картеля. Дело продвигается довольно успешно, но вскоре пожилого преступника задерживают с крупной партией наркотиков на сумму почти 3 млн. долларов. Чем закончатся криминальные приключения дедули?

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир"

Последняя часть трилогии по книгам Крессиды Коуэлл. Поселку, где в мире живут драконы и викинги, угрожает опасность. Враг – армада охотников за драконами, а их цель – уничтожение всех до последнего. Чтобы защитить свой дом, храбрый правитель Иккинг и его верный дракон Беззубик отправляются в путешествие в скрытый мифический мир, где, по слухам, проживают тысячи драконов. Иккинг считает, что драконы должны объединиться, чтобы спасти его маленькую родину.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 14 февраля 2019 года в кинотеатрах выходят шесть новых премьер. Киноманы смогут посмотреть украинскую комедию, немецкую романтическую комедию, шведскую мелодраму, фантастический триллер, российскую комедию от Квартета И.

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