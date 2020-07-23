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Драма, скандал и шокирующие признания знаменитостей: на телеканале "Украина" стартует обновленный "Зірковий шлях"

Сегодня, 09:15

В новом сезоне "Зірковий шлях" поднимет актуальные для украинцев темы

3 августа в 9:30 на телеканале "Украина" стартует обновленная программа "Зірковий шлях". Оригинальные локации, звездные гости и неожиданные признания знаменитостей поразят зрителя в новом сезоне.

Градус откровенности знаменитостей во время интервью станет еще выше: признания будут глубокими и искренними. "Зірковий шлях" поднимет такие актуальные для украинцев темы, как домашнее насилие, алкоголизм и издевательства, а звезды поделятся своим драматическим опытом. Снежана Онопко расскажет, что ее заставляет ходить с телохранителями и кто угрожает жизни, а бывший министр культуры Евгений Нищук расскажет, кто хотел его смерти.

В стильной студии неизменным ведущим программы Тимуру Мирошниченко и Алене Винницкой компанию составят топовые звезды, которые будут представлять рубрики, в которых участвовали. Теперь Тимур и Алена тоже будут проводить интервью и репортажи и делиться сенсационными подробностями в рубриках "Зіркового шляху".

На телеканале
На телеканале "Украина" стартует обновленный "Зірковий шлях"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Самый главный сюрприз, что из отпуска мы выходим раньше, чем планировалось. Наверное, потому что зритель скучает без нас. И мы без него тоже. Однозначно будут изменения и во внешнем виде ведущих, и в оформлении самой программы, и в стилистике. Неизменным останется то, что мы будем, как и раньше, рассказывать всю правду, интересные эксклюзивные подробности из жизни звезд. Не только наших, но и зарубежных. В общем, все то, что любит зритель "Зіркового шляху", – говорит ведущий программы Тимур Мирошниченко.

Звездными откровениями удивит рубрика "Чья правда", в которой известные пары искренне рассказывают о своих отношениях.

В новом сезоне программы "Каву з перцем" пить будут известный актер Назар Заднепровский, скандальная супермодель Снежана Онопко, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и кумир миллионов Олег Винник, который расскажет об обратной стороне славы, потерях во время карантина и своем новое шоу.

Смотрите новый сезон программы "Зірковий шлях" с 3 августа в эфире телеканала "Украина".

Напомним, ранее мы рассказывали, что телеканал "Украина" начал прослушивания звезд для участия в шоу "Маска".

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