Древние люди, интересный отель и агент под прикрытием: что посмотреть в кино

На этой неделе выбор небольшой, но фильмы реально крутые

Кадр из фильма "Альфа"

На этой неделе в кинотеатрах будет не так много премьер, однако, они будут яркие. С 23 августа можно посмотреть в кино три новые премьеры: фантастический боевик "Альфа", триллер "Отель "Артемида" с Джоди Фостер в главной роли, боевик "22 мили" с Марком Уолбергом в роли агента ЦРУ.

"Альфа"

Земля более 20 тысяч лет назад. Планета была очень опасной для людей: практически на каждом шагу их ждала опасность. Древние люди были охотниками, как и главный герой. Парень представитель высокоразвитого по тем временам племени. Однажды он окажется совершенно один, и перед ним встанет задание выжить и вернуться домой. Парню предстоит встретиться со своими страхами и побороть их. Парню невдомек, что от его действий возможно зависит судьба человечества.

"Отель "Артемида"

Лос-Анджелес превратился в рассадник беззакония. Преступники едут сюда со всех уголков Америки, чтобы попасть в тайный госпиталь, где работает суровая Медсестра. Это и есть "Отель"Артемида". Однажды двое новых клиентов случайно приводят в больницу нового члена Клуба, который оказался криминальным авторитетом. Он оказался в "Артемиде" не просто так: ему необходимо найти украденную вещь. Но как действовать, ведь в заведение нельзя приносить оружие.

Фильм – первый за пять лет, в котором главную роль сыграла лауреат "Оскара" Джоди Фостер.

"22 мили"

Агент ЦРУ из специального секретного подразделения "Призраки" работает в Индонезии. У него ответственное задание – доставить в аэропорт важного свидетеля по одному очень серьезному делу: о политической коррупции.

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К самолету ему необходимо пройти каких-то 22 мили. Но они окажутся смертельно опасными, ведь многие не хотят, чтобы свидетель дал обвинительные показания. Путешественников ждут ловушки, которые расставляют вооруженные враги.

Напомним, киноманы в последний месяц лета смогут насладиться новыми крутыми кинолентами, которые скоро выйдут на большой экран.