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Дружба робота и человека: как снимали фильм "Фокстер и Макс"

Режиссером фильма выступил Анатолий Матешко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
Кадр из фильма "Фокстер и Макс"
Кадр из фильма "Фокстер и Макс"
Фото: пресс-служба

На большие экраны 19 сентября выходит украинский семейный фантастический фильм "Фокстер и Макс". Трейлер фильма о приключениях мальчика и собаки-супергероя уже появился в сети.

Также смотрите видео о том, как украинский фильм "Атлантида" произвел настоящий фурор на венецианском кинофестивале:

По сюжету школьник Макс находит баллончик с нанокраской и рисует изображение собаки. Неожиданно, нарисованное мальчиком граффити оживает и превращается в собаку-наноробота с супервозможностями. Об этом узнает опасный преступник, который начинает за ними охотится. Режиссер фильма – Анатолий Матешко.

Кроме множества девайсов, шпионских гаджетов и разговорчивых суперсовременных роботов, в фильме покажут любимые и знакомые места Киева, зазвучит современная украинская музыка. Картина не даст зрителю заскучать: тут и гонки на автостраде, и захватывающие погони с элементами паркура, и экстремальные сцены на крыше многоэтажки.

Съемочная команда фильма "Фокстер и Макс"
Съемочная команда фильма "Фокстер и Макс"
Фото: пресс-служба

Настоящим дебютом фильм станет для молодых актеров из Тернополя – Богдана Козия и Виталии Турчин. Именно их герои в команде с суперсобакой Фокстером будут оказывать сопротивление преступникам и спасать мир. В кино так же сыграла украинская актриса Дарья Полунина, героиня которой, собственно, и создала наноботов, а так же польский актер Томаш Освечински, герой которого – Мирон – воплощение настоящего "вселенского зла". В фильме так же сыграл молодой украинский актер – Максим Самчик – герой которого сомневается какую же сторону выбрать: добра или зла.

Недавно фильм презентовали директорам, букерам и PR-менеджерам кинотеатров, которые отметили, что лента – достойный конкурент голливудским блокбастерам, хорошее доброе кино, что охватывает широкую аудиторию: и детскую, и взрослую.

Производством фильма "Фокстер и Макс" занимается кинокомпания "Prоnto Film", над сценарием работали канадский сценарист Скотт Паризьен и Анастасия Матешко.

Напомним, ранее в сети появился первый трейлер украинского семейного фантастического фильма "Фокстер и Макс". В видео главный герой фильма пес-супергерой Фокстер впервые появляется в 3D-виде работа.

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