Дружба с трансформаторной будкой: появился яркий трейлер украинского фильма "Бобот и Энергия Вселенной"

Фильм полностью, включая спецэффекты, создается в Украине

"Бобот". Фото: kinoafisha.ua

В сети появился первый официальный трейлер украинского фантастического фильма "Бобот и Энергия Вселенной", который выйдет на широкие экраны 30 августа.

В картине 12-летний мальчик Вадик заводит дружбу с трансформаторной будкой, которая неожиданно демонстрирует признаки жизни. Приближается катастрофа – в любое время во всех населенных пунктах Земли по непонятным причинам может исчезнуть электроэнергия. Спасать человечество от неминуемого краха приходится трансформаторной будке.

Это странное создание не может непосредственно общаться с человеческими существами. Чтобы наладить контакт с окружающими, оно использует заколдованного ворона и смартфоны. Двое приятелей отправляются навстречу серьезным испытаниям, чтобы сразиться со всемогущим Злом и предотвратить катастрофу. Фильм полностью, включая спецэффекты, создается в Украине.

Напомним, в украинский прокат 12 октября вышла "Сторожевая застава" Юрия Ковалева – экранизация фэнтези-повести писателя Владимира Рутковского. На производство картины ушло 40 миллионов гривен (чуть меньше половины дало государство).