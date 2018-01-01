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Дуэйн Джонсон прыгнул с небоскреба в новом экшне: появился захватывающий трейлер

Актер сыграл героя, который становится на спасение известного высокотехнологичного небоскреба мира, охваченного пламенем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:44
Дуэйн Джонсон. Фото: YouTube
Дуэйн Джонсон. Фото: YouTube

Известный голливудский актер Дуэйн Джонсон, который в третий раз стал отцом, снялся в фильме "Небоскреб". Студия Universal уже представила официальный трейлер экшна.

Киноленту снял Роусон Маршалл Тербер, ранее работавший с актером в киноленте "Полтора шпиона". Отметим, что Джонсон играет главную роль – Вилла Форда, который становится на спасение известного высокотехнологичного небоскреба мира, охваченного пламенем.

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В ситуации, где каждая минута на вес золота, бывший агент ФБР должен найти виновных в катастрофе и освободить свою семью, оказавшуюся в огненной ловушке. В Украине на широкие экраны картина выйдет 12 июля.

Напомним, Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар – 20 миллионов долларов – за участие в комедии под названием "Red Notice".

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Источник: "Сегодня"
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