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"Дулиттл" и "Гламурный бизнес": что посмотреть в кино на этой неделе

В широкий прокат выходят самые ожидаемые фильмы января 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04
"Дулиттл"
"Дулиттл"
Фото: YouTube

С 9 января в украинский прокат выходят новые фильмы: приключенческий семейный фильм "Дулиттл" с Робертом Дауни-младшим в главной роли, картина "Под водой" с Кристен Стюарт и Венсаном Касселем, картина "Гламурный бизнес", а также комедия "Без фильтра".

Предлагаем нашу подборку фильмов, которые можно посмотреть в кино уже на этой неделе 9-12 января 2020.

"Дулиттл"

Фильм основан на популярной в 20-е годы в США серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Докторе Дулиттле, который умел разговаривать с животными. В 1967 из детской книги сделали одноименный мюзикл, главную роль в котором исполнил Рекс Харрисон. Спустя 30 лет студия 20th Century Fox решила создать ремейк картины, а роль Дулиттла исполнил комедийный актер Эдди Мерфи. Режиссером картины выступил Стивен Гейган ("Трафик").

"Гламурный бизнес"

Две лучшие подруги основали косметическую компанию. Совместный бизнес тут же вскрыл проблемы их отношений и серьезные различия в характерах. Одна старается быть предельно осторожной как в личной жизни, так и в бизнесе. Другая хочет быстро разбогатеть и любит рисковать. Когда компания оказывается в трудном положении, подруги вынуждены обратиться за помощью к опытной бизнес-леди. Дамочка быстро оценивает ситуацию и пытается использовать разногласия между владелицами фирмы в личных корыстных интересах.

Фильм снял голливудский режиссер Мигель Артета. Главные роли исполнили Роуз Бирн ("Шпионка"), Тиффани Хэддиш ("Королевы криминала"), Сальма Хайек ("Операция "Колибри").

"Под водой"

Режиссерское кресло проекта занял создатель "Любви" и "Сигнала" Уильям Юбэнк. Группа ученых находилась на глубоководной исследовательской станции, когда произошло мощное землетрясение. Сооружение выдержало удар, однако повреждения оказались значительными и весьма опасными. Но люди даже не подозревали, что это не главная их проблема. Оказалось, что мощный толчок принес с собой неведомых ранее хищных тварей, для которых подводный мир является естественной средой обитания…

Главные роли он доверил известному французскому актеру Венсану Касселю ("Император Парижа") и звезде вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт.

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"Без фильтра"

Беатрис написала книгу о трагическом событии в семье: ее муж, Фредерик, попал в аварию. Он ослеп и, как бы, лишился фильтра: говорит все, что думает, и абсолютно непредсказуем. Тем временем все друзья семьи выискивают себя среди персонажей романа, и старые конфликты пробуждаются.

Напомним, ранее мы сделали подборку лучших фильмов 2019-го года.

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