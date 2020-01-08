"Дулиттл" и "Гламурный бизнес": что посмотреть в кино на этой неделе

В широкий прокат выходят самые ожидаемые фильмы января 2020

"Дулиттл" Фото: YouTube

С 9 января в украинский прокат выходят новые фильмы: приключенческий семейный фильм "Дулиттл" с Робертом Дауни-младшим в главной роли, картина "Под водой" с Кристен Стюарт и Венсаном Касселем, картина "Гламурный бизнес", а также комедия "Без фильтра".

Предлагаем нашу подборку фильмов, которые можно посмотреть в кино уже на этой неделе 9-12 января 2020.

Фильм основан на популярной в 20-е годы в США серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Докторе Дулиттле, который умел разговаривать с животными. В 1967 из детской книги сделали одноименный мюзикл, главную роль в котором исполнил Рекс Харрисон. Спустя 30 лет студия 20th Century Fox решила создать ремейк картины, а роль Дулиттла исполнил комедийный актер Эдди Мерфи. Режиссером картины выступил Стивен Гейган ("Трафик").

Две лучшие подруги основали косметическую компанию. Совместный бизнес тут же вскрыл проблемы их отношений и серьезные различия в характерах. Одна старается быть предельно осторожной как в личной жизни, так и в бизнесе. Другая хочет быстро разбогатеть и любит рисковать. Когда компания оказывается в трудном положении, подруги вынуждены обратиться за помощью к опытной бизнес-леди. Дамочка быстро оценивает ситуацию и пытается использовать разногласия между владелицами фирмы в личных корыстных интересах.

Фильм снял голливудский режиссер Мигель Артета. Главные роли исполнили Роуз Бирн ("Шпионка"), Тиффани Хэддиш ("Королевы криминала"), Сальма Хайек ("Операция "Колибри").

Режиссерское кресло проекта занял создатель "Любви" и "Сигнала" Уильям Юбэнк. Группа ученых находилась на глубоководной исследовательской станции, когда произошло мощное землетрясение. Сооружение выдержало удар, однако повреждения оказались значительными и весьма опасными. Но люди даже не подозревали, что это не главная их проблема. Оказалось, что мощный толчок принес с собой неведомых ранее хищных тварей, для которых подводный мир является естественной средой обитания…

Главные роли он доверил известному французскому актеру Венсану Касселю ("Император Парижа") и звезде вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт.

Беатрис написала книгу о трагическом событии в семье: ее муж, Фредерик, попал в аварию. Он ослеп и, как бы, лишился фильтра: говорит все, что думает, и абсолютно непредсказуем. Тем временем все друзья семьи выискивают себя среди персонажей романа, и старые конфликты пробуждаются.

Напомним, ранее мы сделали подборку лучших фильмов 2019-го года.

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