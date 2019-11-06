"Два Папы": Netflix представил новый трейлер фильма с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом

Сюжет фильма основан на реальных событиях

Кадр из фильма "Два Папы" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который презентовал сериал об известном украинце, выпустил второй тизер драмы "Два папы" (The Two Popes). Главные роли в проекте исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс, а режиссером выступил Фернанду Мейреллиш ("Город Бога").

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Сюжет фильма основан на реальных событиях. По сюжету, на католический престол избирают нового Папу Римского Франциска (Прайс). В 2013 году он неохотно сменил в Ватикане отрекшегося Папу Бенедикта XVI (Хопкинс). Два самых влиятельных лидера католической церкви пытаются каждый по-своему укрепить в вере современный мир и самих себя.

Сценарий написал Энтони МакКартен ("Вселенная Стивена Хокинга", "Темные времена").

Премьера фильма на Netflix – 20 декабря 2019 года.

Фильм "Два папы" – новый трейлер:

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix поделился первым трейлером детективного триллера "В тени луны".

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