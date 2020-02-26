Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы в Украине

Этот список будет меняться каждый день

Стриминговый сервис Netflix, который показал трейлер мультфильма "Трансформеры: Война за Кибертрон", запустил рейтинг десяти самых просматриваемых шоу по странам, пишет Deadline.

Кадр из фильма "Два Папы" Фото: YouTube

Отмечается, что платформа будет каждый день показывать своим подписчикам 10 самых популярных наименований. Изначально функция тестировалась в Великобритании и Мексике, а теперь станет доступна во всем мире.

В Украине в ТОП-10 самых популярных сериалов вошли:

"Ключи Локков";

"Половое воспитание";

"Лучше звоните Солу";

"Ведьмак";

"Ты";

"Друзья";

"Нарко: Мексика";

"Любовь вслепую";

Babies;

"Наша планета".

Среди фильмов в рейтинг попали:

"Последнее, чего он хотел";

"Как украсть небоскреб";

"Неограненные драгоценности";

"Шестеро вне закона";

"Ирландец";

"Морпехи";

"Загадочное убийство";

"Всем парням: P.S. Я люблю тебя";

"Два папы";

"Риддик".

Рейтинг актуален на 26 февраля.

Узнайте в видео, как появляется сериаломания:

Напомним, Netflix опубликовал трейлер комедийного боевика с Марком Уолбергом "Секретные материалы Спенсера" (Spenser Confidential).

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