Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы в Украине
Этот список будет меняться каждый день
Стриминговый сервис Netflix, который показал трейлер мультфильма "Трансформеры: Война за Кибертрон", запустил рейтинг десяти самых просматриваемых шоу по странам, пишет Deadline.
Отмечается, что платформа будет каждый день показывать своим подписчикам 10 самых популярных наименований. Изначально функция тестировалась в Великобритании и Мексике, а теперь станет доступна во всем мире.
В Украине в ТОП-10 самых популярных сериалов вошли:
- "Ключи Локков";
- "Половое воспитание";
- "Лучше звоните Солу";
- "Ведьмак";
- "Ты";
- "Друзья";
- "Нарко: Мексика";
- "Любовь вслепую";
- Babies;
- "Наша планета".
Среди фильмов в рейтинг попали:
- "Последнее, чего он хотел";
- "Как украсть небоскреб";
- "Неограненные драгоценности";
- "Шестеро вне закона";
- "Ирландец";
- "Морпехи";
- "Загадочное убийство";
- "Всем парням: P.S. Я люблю тебя";
- "Два папы";
- "Риддик".
Рейтинг актуален на 26 февраля.
Узнайте в видео, как появляется сериаломания:
Напомним, Netflix опубликовал трейлер комедийного боевика с Марком Уолбергом "Секретные материалы Спенсера" (Spenser Confidential).
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