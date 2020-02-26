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Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы в Украине

Этот список будет меняться каждый день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:24

Стриминговый сервис Netflix, который показал трейлер мультфильма "Трансформеры: Война за Кибертрон", запустил рейтинг десяти самых просматриваемых шоу по странам, пишет Deadline.

Кадр из фильма "Два Папы"
Кадр из фильма "Два Папы"
Фото: YouTube

Отмечается, что платформа будет каждый день показывать своим подписчикам 10 самых популярных наименований. Изначально функция тестировалась в Великобритании и Мексике, а теперь станет доступна во всем мире.

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В Украине в ТОП-10 самых популярных сериалов вошли:

  • "Ключи Локков";
  • "Половое воспитание";
  • "Лучше звоните Солу";
  • "Ведьмак";
  • "Ты";
  • "Друзья";
  • "Нарко: Мексика";
  • "Любовь вслепую";
  • Babies;
  • "Наша планета".

Среди фильмов в рейтинг попали:

  • "Последнее, чего он хотел";
  • "Как украсть небоскреб";
  • "Неограненные драгоценности";
  • "Шестеро вне закона";
  • "Ирландец";
  • "Морпехи";
  • "Загадочное убийство";
  • "Всем парням: P.S. Я люблю тебя";
  • "Два папы";
  • "Риддик".

Рейтинг актуален на 26 февраля.

Узнайте в видео, как появляется сериаломания:

Напомним, Netflix опубликовал трейлер комедийного боевика с Марком Уолбергом "Секретные материалы Спенсера" (Spenser Confidential).

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