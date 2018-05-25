"Дыры" на границе США: появился жесткий трейлер боевика "Сикарио 2"

В главной роли выступил Бенисио дель Торо

Кадр из фильма "Сикарио"

Весенние кинопремьеры уже почти отгремели, но впереди лето с еще более яркими фильмами. Например, 28 июня в кинотеатрах можно будет посмотреть вторую часть боевика "Сикарио" с Бенисио дель Торо и Джошем Бролином в главных ролях.

В сети уже появился второй трейлер предстоящего боевика. Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. В фильме будет раскрыта история самого загадочного и мрачного персонажа – мексиканца Алехандро Гиллике (Бенисио Дель Торо). В шатком сотрудничестве с агентами ЦРУ он вскрывает "дыры" на границе США.

Напомним, в фильме также снимаются Джош Бролин, Мэттью Модайн, Кэтрин Кинер, Изабела Монер и другие. Режиссером ленты выступил Стефано Соллима. Мировая премьера фильма состоится в конце июня этого года.

Кстати, недавно компания Group M6 опубликовала трейлер фильма "Любить Пабло". Это история о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре. Главные роли в фильме исполнили супружеская пара – актеры Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Сама кинолента основана на мемуарах колумбийской журналистки Вирджинии Вальехо. Женщина описала свои отношения с Пабло Эскобаром. Режиссер картины – Фернандо Леон Де Араноа. В фильме также снялись актеры Питер Сарсгаард, Мануэль Хосе Чавес и другие. Выход фильма в мировой прокат запланирован на 18 апреля 2018 года.