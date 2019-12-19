Джамала выпустила две чувственные авторские колыбельные

Певица представила композиции в День святого Николая

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая недавно сделала откровенное признание, в День святого Николая выпустила две чувственные авторские колыбельные под названием "Спи, мій принце, спи" та "Спи, принцесо, спи".

На официальном канал-YouTube певицы опубликованы два лирик-видео.

"В это волшебное утро, когда дети находят подарки и сладости под подушками, я хочу создать свой подарок! Он особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные. Это подарок малышам и их родителям. Пусть ваши дети крепко и безмятежно спят, пусть им приснятся только сладкие сны!", – написала Джамала на своей странице в Instagram.

Jamala – Спи, мій принце, спи

Jamala – Спи, принцесо, спи

Напомним, в эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярная певица Джамала призналась, ради чего готова сделать паузу в карьере и как решает конфликты с мужем. Сейчас Джамала готовится к туру по 10 городам Украины. С особым волнением артистка говорит о новых дуэтах и туре, потому что понимает – потом нескоро сможет порадовать поклонников. Певица хочет больше времени посвятить мужу Бекиру.

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