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Джамала записала клип на саундтрек исторического триллера "Цена правды": трогательные снимки

Вскоре премьера клипа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:58
Джамала
Джамала
Фото: пресс-служба

Недавно завершились съемки клипа на официальный саундтрек исторического триллера "Цена правды" в исполнении Джамалы. Отметим, что генеральным медиапартнером выступает телеканал "Украина".

Смотрите эксклюзивные подробности о фильме "Цена правды":

Украинская певица написала песню "Цена правды", которая прозвучит в финальных титрах фильма "Цена правды" Агнешки Холланд.

"Меня потрясла история, которая послужила основой для картины. События фильма разворачиваются во время одного из наиболее трагичных периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе до мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством", – прокомментировала певица Джамала.

Джамала
Фото: пресс-служба
Джамала
Фото: пресс-служба
Джамала
Фото: пресс-служба
Джамала
Фото: пресс-служба
Джамала
Фото: пресс-служба
Джамала
Фото: пресс-служба
Джамала
Фото: пресс-служба
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Продюсер фильма Егор Олесов отметил: "Мы благодарны, что к работе над таким важным фильмом, как "Цена правды", присоединилась Джамала. Песня, которую Джамала написала, вызывает невероятно сильные эмоции, и полностью соответствует смыслам и посылам истории фильма. Премьера песни и музыкального видео будет в ближайшее время, и мы надеемся, что наша совместная работа найдет у аудитории отклик и поможет прочувствовать глубже ту историю, которую рассказывает Агнешка Холланд в своем фильме".

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Вскоре состоится и премьера клипа. Исторический триллер выйдет на широкие экраны 28 ноября.

Напомним, ранее "Цена правды" ("Гарет Джонс") польского режиссера Агнешки Холланд получил престижную награду. Фильм победил на кинофестивале в Гдыне (Польша), взяв главную награду фестиваля – "Золотых львов".

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