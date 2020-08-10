Джаред Лето сыграет знаменитого художника поп-арта украинского происхождения Энди Уорхола

Сценарий к фильму напишет автор "Волка с Уолл-стрит"

48-летний актер, рок-музыкант и вокалист группы Thirty Seconds to MarsДжаред Лето, который на карантине в прямом эфире позвонил Лесе Никитюк и Андрею Беднякову, сыграет роль известного художника и ведущую фигуру поп-арта Энди Уорхола.

Об этом Джаред Лето рассказал в своем Instagram-аккаунте и отметил, что у Энди Уорхола на днях был день рождения – 6 августа.

Джаред Лето на Met Gala 2019 Фото: Getty Images

"Да, это правда, я буду играть Энди Уорхола в одном из будущих фильмов. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. С прошедшим Днем Рождения, Энди. Мы скучаем по тебе и твоему гению", – подтвердил слухи о предстоящем фильме Джаред Лето.

Джаред Лето опубликовал несколько знаменитых фотографий Энди Уорхола и его автопортрет.

INSTAGRAM

Сюжет предстоящей биографической драмы будет основан на книге "Уорхол. Биография" Виктора Бокриса. Книга рассказывает о жизни знаменитого художника, его творчестве и закулисье его мира.

Право на экранизацию книги выкупили Джаред Лето и продюсер Майкл Де Лука, который работал над такими фильмами, как "Социальная сеть", "Капитан Филлипс", "Человек, который изменил все", серией экранизаций книги "Пятьдесят оттенков серого". Сценарий напишет лауреат "Эмми" Теренс Уинтер, который ранее написал сценарии к сериалу "Клан Сопрано", а также фильму "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Это уже не первый фильм, в котором появляется персонаж Энди Уорхола. Ранее персона Энди Уорхола фигурировала в кинолентах "Клуб миллиардеров", "Американская история ужасов", "Винил", "Я соблазнила Энди Уорхола". Однако это первая биографическая картина, которая расскажет о жизни знаменитого художника.

Энди Уорхол – легендарный американский художник, кинорежиссер, скульптор, продюсер и дизайнер. Хотя Энди Уорхол родился в Питтсбурге, художник имеет украинские корни – его родители родились в лемковском селе Мыков. Настоящее имя хужодника – Андрей Варгола. Картины и реклама Энди Уорхола произвели настоящую революцию в мире искусства.

Ранее мы сообщали, что премьеру фильма "Морбиус" с Джаредом Лето перенесли на несколько месяцев

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