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Джастин Бибер выпустил новый сингл Get Me и анонсировал альбом Changes

Последний альбом певца вышел в 2015 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:19
Джастин Бибер
Джастин Бибер
Фото: Getty Images

Американский певец Джастин Бибер, у которого диагностировали странную болезнь, выпустил новую песню – Get Me, записанную вместе с Kehlani. Также 25-летний музыкант анонсировал новую пластинку.

Джастин Бибер с женой завели котов, смотрите подробности:

Композиция войдет в пятый альбом певца Changes, релиз которого состоится 14 февраля. Пластинка уже доступна для предзаказа.

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Отметим, что в треклист вошли 17 композиций. Певец в своем Instagram также опубликовал обложку альбома.

INSTAGRAM

Предыдущий альбом Джастина Бибера Purpose вышел в 2015 году.

Напомним, ранее Джастин Бибер и Хейли Болдуин снялись в клипе с дуэтом Dan + Shay. Это романтичное видео на композицию "10,000 Hours". Песню Джастин записал вместе с Dan + Shay. Это уже не первая совместная работа музыкантов – в 2014 году Бибер стал специальным гостем на выступлении дуэта на фестивале South By Southwest. В сети также ходят слухи, что Dan + Shay спели на свадьбе Хейли и Джастина.

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