Дженнифер Лоуренс возвращается в кино после длительного перерыва

В этом году зрители также увидят Лоуренс в фильме "Люди Икс: Темный Феникс"

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая недавно обручилась со своим возлюбленным, давненько не появлялась в кино. Конечно, в этом году мы сможем увидеть ее в новом супергеройском блокбастере "Люди Икс: Темный Феникс", где вновь исполнит роль Мистик.

Однако, появилась информация, что актриса, получившая мировое признание благодаря жесткой драме, скорее всего, вернется к этому жанру, пишет Deadline. Сообщается, что Лоуренс подписалась на роль в драматическом проекте, название которого пока неизвестно. Да и информации особо нет.

Отмечается, что в режиссерском кресле находится театральный режиссер Лила Ньюджбауэр, которая будет снимать по сценарию Элизабет Сандерс. Съемки стартуют в июне этого года в Новом Орлеане.

Финансируют проект компании A24 и IAC Films. Дата релиза пока неизвестна.

Напомним, ранее Дженнифер Лоуренс рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном. Также актриса поделилась секретами стройности и красоты, хотя она призналась, что не любит краситься.

Смотрите видео о том, что Дженнифер Лоуренс собралась замуж:

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