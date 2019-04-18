Дженнифер Лоуренс возвращается в кино после длительного перерыва
В этом году зрители также увидят Лоуренс в фильме "Люди Икс: Темный Феникс"
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая недавно обручилась со своим возлюбленным, давненько не появлялась в кино. Конечно, в этом году мы сможем увидеть ее в новом супергеройском блокбастере "Люди Икс: Темный Феникс", где вновь исполнит роль Мистик.
Однако, появилась информация, что актриса, получившая мировое признание благодаря жесткой драме, скорее всего, вернется к этому жанру, пишет Deadline. Сообщается, что Лоуренс подписалась на роль в драматическом проекте, название которого пока неизвестно. Да и информации особо нет.
Отмечается, что в режиссерском кресле находится театральный режиссер Лила Ньюджбауэр, которая будет снимать по сценарию Элизабет Сандерс. Съемки стартуют в июне этого года в Новом Орлеане.
Финансируют проект компании A24 и IAC Films. Дата релиза пока неизвестна.
Напомним, ранее Дженнифер Лоуренс рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном. Также актриса поделилась секретами стройности и красоты, хотя она призналась, что не любит краситься.
Смотрите видео о том, что Дженнифер Лоуренс собралась замуж:
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