Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дженнифер Лоуренс возвращается в кино после длительного перерыва

В этом году зрители также увидят Лоуренс в фильме "Люди Икс: Темный Феникс"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:42
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая недавно обручилась со своим возлюбленным, давненько не появлялась в кино. Конечно, в этом году мы сможем увидеть ее в новом супергеройском блокбастере "Люди Икс: Темный Феникс", где вновь исполнит роль Мистик.

Однако, появилась информация, что актриса, получившая мировое признание благодаря жесткой драме, скорее всего, вернется к этому жанру, пишет Deadline. Сообщается, что Лоуренс подписалась на роль в драматическом проекте, название которого пока неизвестно. Да и информации особо нет.

Отмечается, что в режиссерском кресле находится театральный режиссер Лила Ньюджбауэр, которая будет снимать по сценарию Элизабет Сандерс. Съемки стартуют в июне этого года в Новом Орлеане.

Финансируют проект компании A24 и IAC Films. Дата релиза пока неизвестна.

Напомним, ранее Дженнифер Лоуренс рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном. Также актриса поделилась секретами стройности и красоты, хотя она призналась, что не любит краситься.

Смотрите видео о том, что Дженнифер Лоуренс собралась замуж:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию Звезда «Стартрека» Джон Чо сыграет главную роль в сериале-адаптации аниме от Netflix ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд
съемки актриса роль дженнифер лоуренс
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ефектна дружина Джона Террі хвалиться фігурою в ОАЕ. Фото
Ефектна дружина Джона Террі хвалиться фігурою в ОАЕ. Фото
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
7 причесок, которые сделают вас моложе
7 причесок, которые сделают вас моложе

Популярные статьи

Сегодня, 13:34Психология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Сегодня, 07:28Техно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Вчера, 16:05Fun

"Самая красивая девушка" лишилась короны из-за любви

Вчера, 15:50Fun

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:21Fun

Поддельное кольцо пошатнуло желание девушки выходить замуж

Вчера, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Вчера, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Вчера, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

16 апреляШоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

15 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Новости партнеров

5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка