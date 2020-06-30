Джессика Честейн, Джон Малкович и Колин Фаррелл снялись в новом шпионском экшн-триллере "Агент Ева" – трейлер

Зрителей ожидает зрелищное кино

Вышел украинский трейлер нового шпионского экшн-триллера "Агент Ева" с номинанткой на "Оскар" Джессикой Честейн в роли неподражаемой Евы. Режиссером выступил Тейт Тейлор, который известен зрителю по фильмам "Девушка в поезде" и "Прислуга". В главных ролях с Джессикой Честейн снялись знаменитые актеры Колин Фаррелл и Джон Малкович. Премьера фильма на больших экранах ожидается этим летом. Рассказываем, что известно о сюжете и актерах.

Джессика Честейн в фильме "Агент Ева" Фото: пресс-служба

Синопсис фильма "Агент Ева"

Она умная, красивая и очень опасна. Перемещаясь по миру словно тень, агент Ева выполняет самые сложные задачи своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану, и Ева решает выйти из игры, один из боссов секретной службы открывает на нее охоту.

Хронометраж фильмы 96 минут.

Колин Фаррелл в фильме "Агент Ева" Фото: пресс-служба

Фильм собрал интересный и эффектный актерский состав. Колин Фаррелл снялся в хите 2020 года "Джентльмены", а также "Фантастические звери и места их обитания", "Залечь на дно в Брюгге". Джон Малкович знаком зрителю по фильмам "РЭД", "Опасные связи", "После прочтения сжечь", а сама Джессика Честейн снялась в таких легендарных кинолентах, как "Игра Молли", "Оно 2", "Интерстеллар", "Марсианин". Актриса также выступила одним из продюсеров нового фильма.

Интересно, что Джессика Честейн и Колин Фаррелл ранее уже работали на одной съемочной площадке. В 2014 году вышла экранизация пьесы "Фрекен Юлия" ("Мисс Джулия") Августа Стриндберга, режиссером которой выступила Лив Ульман.

В фильме также сыграла обладательница премии "Оскар" 64-летняя Джина Дэвис, известная по фильмам "Битлджус", "Тельма и Луиза" и "Турист поневоле". Также в фильме зритель увидит известного актера и рэпера Коммона, который ранее снимался в "Джон Уик 2", "Гангстер", "Короли улиц".

Прокатчик киноленты "Агент Ева" в Украине – Volga Ukraine. На данный момент дата премьеры уточняется.

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