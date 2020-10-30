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Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй снимутся в драме "Материнский инстинкт"

Сегодня, 17:49

Актрисы сыграют в ремейке одноименного фильма 2018 года

Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй вместе появятся в ремейке фильма 2018 года "Материнский инстинкт". Режиссером драмы выступит автор оригинала Оливье Массе-Депасс. Актрисы исполнят роли лучших подруг, которые начинают враждовать после того, как сын одной из них погибает.

Фильм будет снят по мотивам романа Барбары Абель "За ненавистью". Адаптацией займется Сара Конрад ("50 штатов страха"), а продюсером картины выступит Джессика Честейн, пишет Deadline.

Джессика Честейн/Энн Хэтэуэй
Джессика Честейн/Энн Хэтэуэй
Фото: Imdb.com

События "Материнского инстинкта" разворачиваются в начале 1960-х годов, когда, казалось бы, идиллическая жизнь двух лучших подруг, матерей и соседок разрушается после трагического происшествия.

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Честейн и Хэтэуэй ранее уже снимались вместе – это был фильм "Интерстеллар" Кристофера Нолана. Энн Хэтэуэй мы также увидим в образе ведьмы в одноименном фильме.

Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн на премьере "Интерстеллар"
Фото: IMDb

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