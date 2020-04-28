Джессике Альбе – 39: ТОП-5 фильмов с голливудской красоткой в главных ролях

Актриса начала сниматься в кино с 12 лет

28 апреля свой день рождения отмечает голливудская красотка Джессика Альба, которая ранее рассказала о тяжелом детстве в Голливуде. В кино актриса начала сниматься с 12 лет! Сегодня звезде исполняется 39 лет.

Сегодня.Lifestyle предлагает подборку ТОП-5 фильмов с Джессикой Альбой в главной роли. Напомним, что мировая слава к Альбе пришла после съемок в фильме "Темный ангел" режиссера Джеймса Кэмерона.

Темный ангел (2000)

Альба в фильме Джеймса Кэмерона получила главную роль, после которой стала настоящей звездой кино. В боевике Джессика Альба сыграла Макс Гевару – генетически усовершенствованного суперсолдата. Будучи ребенком, она сбегает от правительственной группы "Мантикора" с одиннадцатью друзьями. Во время побега по следу ребят выдвигаются солдаты организации, поэтому дети разбредаются кто куда. Проходит десять лет. 19-летняя Макс днем работает велокурьером, а ночью промышляет кражами произведений искусства. Но ее привычная жизнь рушится, когда она узнает, что "Мантикора" возобновляет поиск сбежавших.

Город грехов (2005)

Когда-то Бейсин-сити (именно таково настоящее название Города грехов) был лишь остановочным пунктом для туристов, где они могли продать товар и снять себе девушку легкого поведения. Но теперь город контролируют политики и купленная ими полиция. Один пытается отыскать здесь убийцу возлюбленной, другой становится свидетелем страшного преступления. Но те, кто пытается восстановить справедливость в городе, подвергаются смертельной опасности. Джессика сыграла роль Нэнси Каллахан – девушки, которая едва не стала очередной жертвой.

Фантастическая четверка (2005)

В фильм от легендарной студии Marvel Джессика сыграла Невидимую Леди. По сюжету, четверо астронавтов попадают в экстремальную ситуацию в космосе, но необычный луч не убивает их, а превращает в супергероев. С этого момента они становятся предметом для исследования ученых и ведущих специалистов в области аномалии. У всех их обнаруживается нечто особенное, свой личный сорт суперспособности.

Клуб анонимных киллеров (2019)

Существует тайное место, в котором собираются люди с общим желанием – убивать. На встречах они делятся друг с другом этой проблемой. В клубе анонимных киллеров они учатся подавлять свои кровавые желания. После смерти сенатора штата в клубе появился новый член. Все стали подозревать "новобранца" в причастности к убийству.

Лучшие в Лос-Анджелесе (2019)

Американский сериал – криминальная драма описывает историю девушки по имени Сид Бернетт, которая любила свою работу в правоохранительных органах. Трудовые будни, полные опасностей и приключений, лишали красавицу возможности встретить свою любовь. Она решила уволиться и перевестись в полицейский департамент Лос-Анджелеса.

Но все меняется, когда она знакомится с новой коллегой Нэнси Маккенон (Джессика Альба) и та выясняет, что жизнь Сид не так проста, как кажется.

Напомним, что мы ежедневно публикуем подборки самых интересных фильмов и сериалов, которые можно посмотреть дома онлайн. Ранее мы писали о лучших криминальных драмах, а также делились захватывающими детективами, которые держат в напряжении до самого финала.

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