Джейк Джилленхол сыграет злодея в продолжении "Человека-паука"

Актер уже ведет переговоры о роли в продолжении известного фильма

Джейк Джилленхол. Фото: Getty

Пока поклонники Marvel сейчас под впечатлением и отходят после "Мстителей: Война бесконечности", где самый сильный супергерой Халк встает на сторону зла, студия вместе с Sony уже вовсю работает над продолжением "Человека-паука: Возвращение домой".

По информации СМИ, главную отрицательную роль может сыграть Джейк Джилленхол, и он уже ведет с Marvel и Sony переговоры.

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Одна отрицательная роль в сиквеле "Человека-паука" уже занята – к своему герою, Стервятнику, вновь вернется Майкл Китон, блеснувший в качестве антагониста в первой части. Джилленхолу же, как предполагается, достанется роль Мистерио – известного злодея из комиксов Marvel, управляющего иллюзиями (и заодно неплохого "спеца" по гипнозу).

Напомним, ранее ходили слухи, что Джейк Джилленхол может заменить Бена Аффлека в роли Бэтмена, но, похоже, актер сделал выбор в пользу куда более успешного и стабильного конкурента DCEU. "Человек-паук: Возвращение домой 2" выйдет на экраны кинотеатров в июле 2019 года.

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