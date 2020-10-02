Джеймс Бонд спасает возлюбленную в эпичном клипе Билли Айлиш к фильму "007: Не время умирать"

В чувственном музыкальном видео зрителей подразнили кадрами из предстоящего фильма

Вслед за эпичным трейлером фильма "007: Не время умирать", вышел клип Билли Айлиш, в котором появляются впечатляющие кадры из фильма. Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде, которого Дэниел Крейга сыграет в последний раз, состоится в Украине уже 12 ноября. А тем временем создатели интригуют эффектными фрагментами сюжета.

Новый клип Билли Айлиш вышл менее, чем 24 часа назад, и уже успел собрать почти пять миллионов просмотров. Шпионский фильм, который должен был выйти еще в апреле прошлой весны, стал настолько ожидаемым, что ему предсказывают невероятный успех в прокате.

В музыкальном видео Билли Айлиш предстает на черно-белых кадрах. Параллельно появляются фрагменты с Бондом и его возлюбленной Мадлен Суонн, которую играет французская актриса Леа Сейду. Зрелищные драки, опасность, от которой защищает Бонд свою любимую и эффектные трюки – 25-й фильм Бондианы может стать главным кинохитом осени.

Фильм "Не время умирать" – последний выход Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. По сюжету Бонд оставляет службу в МИ-6, чтобы насладиться беззаботными днями на Ямайке. С Бондом связывается его друг – сотрудник ЦРУ, и заручается его помощью в поисках пропавшего ученого Вальдо Обручева. Когда становится очевидным, что Обручева похитили, Бонду предстоит столкнуться с невероятно опасным злодеем.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш выпустит документалку о себе.

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