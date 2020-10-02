Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джеймс Бонд спасает возлюбленную в эпичном клипе Билли Айлиш к фильму "007: Не время умирать"

Сегодня, 16:30

В чувственном музыкальном видео зрителей подразнили кадрами из предстоящего фильма

Вслед за эпичным трейлером фильма "007: Не время умирать", вышел клип Билли Айлиш, в котором появляются впечатляющие кадры из фильма. Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде, которого Дэниел Крейга сыграет в последний раз, состоится в Украине уже 12 ноября. А тем временем создатели интригуют эффектными фрагментами сюжета.

Новый клип Билли Айлиш вышл менее, чем 24 часа назад, и уже успел собрать почти пять миллионов просмотров. Шпионский фильм, который должен был выйти еще в апреле прошлой весны, стал настолько ожидаемым, что ему предсказывают невероятный успех в прокате.

В музыкальном видео Билли Айлиш предстает на черно-белых кадрах. Параллельно появляются фрагменты с Бондом и его возлюбленной Мадлен Суонн, которую играет французская актриса Леа Сейду. Зрелищные драки, опасность, от которой защищает Бонд свою любимую и эффектные трюки – 25-й фильм Бондианы может стать главным кинохитом осени.

Фильм "Не время умирать" – последний выход Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. По сюжету Бонд оставляет службу в МИ-6, чтобы насладиться беззаботными днями на Ямайке. С Бондом связывается его друг – сотрудник ЦРУ, и заручается его помощью в поисках пропавшего ученого Вальдо Обручева. Когда становится очевидным, что Обручева похитили, Бонду предстоит столкнуться с невероятно опасным злодеем.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш выпустит документалку о себе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Саша Барон Коэн убивает коронавирус сковородкой и носит маску вместо манкини: первый тизер и постер к "Борат 2" Гай Ричи снимет сериал по мотивам кинохита "Джентльмены" Джокеру - 80 лет. Вышел документальный фильм о злодее с Джаредом Лето, Джеком Николсоном и Хоакином Фениксом
кино Джеймс Бонд Не время умирать Билли Айлиш
Реклама

Новости партнеров

Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Назван самый хитрый знак Зодиака
Назван самый хитрый знак Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 12:51Шоу-бизнес

Андрею Данилко – 47! ТОП-10 малоизвестных фактов об украинской звезде

Сегодня, 10:06Events

Когда празднуем День учителя-2020 в Украине

Сегодня, 05:55Fun

Что скрывал Леонардо да Винчи? Под "Моной Лизой" ученые нашли еще один рисунок (фото)

Вчера, 19:02Шоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в одном ряду с Шевченко и Лесей Украинкой в учебнике возмутили украинцев

Вчера, 16:37Шоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

Вчера, 15:26Fun

"Я люблю Коз". В Казатине недосчитались букв в знаке для туристов (фото)

Вчера, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 05:05Events

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 сентябряШоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

30 сентябряСтиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

30 сентябряШоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

30 сентябряFun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

30 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

30 сентябряEvents

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Жена Винника в полупрозрачном платье показала свои формы
Жена Винника в полупрозрачном платье показала свои формы
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять