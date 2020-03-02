Джеймс Ганн сообщил о завершении съемок "Отряда самоубийц 2"

Режиссер признался, что работа над фильмом помогла ему пережить смерть близкого человека

Режиссер Джеймс Ганн сообщил о завершении съемок второй части "Отряда самоубийц 2". Он опубликовал фото с кастом и рассказал, как работа на съемочной площадке помогла ему пережить смерть отца.

Джеймс Ганн Фото: Getty Images

На своей странице в Instagram режиссер разместил фотографию со съемочной группой и добавил трогательный текст. В нем Ганн рассказал, как справился с потерей близкого человека.

"Мой отец ушел из жизни за две недели до начала съемок, а моя собака умерла за две недели до их окончания. Это был очень тяжелый период моей жизни — и в то же время я никогда не получал столько удовольствия от работы. Профессионализм, талант, отзывчивость и доброта актерского состава и съемочной группы вдохновляли меня каждый день. Спасибо всем причастным к созданию этого фильма на каждом этапе производства. Я признателен вам от всего сердца. Вы — главная причина, почему я снимаю кино", – написал в публикации Джеймс.

INSTAGRAM

На снимке можно увидеть исполнителей главных ролей в картине, а именно: Марго Робби, Виолу Дэвис, Джей Кортни, Юэля Киннамана. Все они появились в первой части фильма. В продолжении ленты зрители увидят также Идриса Эльбу, Джона Сину, Тайку Вайтити, Питера Капальди и других.

Премьера кинокомикса "Отряд самоубийц 2" запланирована на лето 2021 года.

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