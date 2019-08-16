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Джеймсу Кэмерону – 65! Лучшие фильмы легендарного актера

Режиссер снял легендарный "Титаник" и "Аватар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
Фото: Getty Images

Легендарный канадский режиссер, сценарист, продюсер и океанограф Джеймс Кэмерон, который рассказал о сложностях съемки нового фильма, 16 августа празднует свой день рождения. Ему исполняется 65 лет!

Смотрите видео о неизвестных версиях известных фильмов:

Кто же не смотрел его известный фильм "Титаник" с Леонардо Ди Каприо Кейт Уинслет в главных ролях, "Аватар". Предлагаем вспомнить самые яркие киноработы Джеймса Кэмерона.

"Титаник", 1997

Фильм получил 11 премий "Оскар". По сюжету, юные влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и последнем плавании "непотопляемого" Титаника. Они не могли знать, что шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах Северной Атлантики, и их страстная любовь превратится в схватку со смертью.

"Аватар", 2009

Фильм привел к буму 3D-фильмов в начале 2010-х годов. 2154 год. Джейк Салли – бывший морской пехотинец, получивший ранение в Венесуэле и прикованный к инвалидному креслу. Его брат-близнец, будучи ученым, должен совершить путешествие на расстояние 4,3 световых года к базе землян на планете Пандора, где корпорация RDA добывает исключительно минерал анобтаниум, имеющий огромную коммерческую ценность. Там живут аватары...

"Терминатор 2: Судный день", 1991

Действие второго фильма происходит в 1995 году. Из будущего вновь прибывает терминатор T-800, на этот раз он перепрограммирован в будущем самим Джоном Коннором и должен защитить его от атаки терминатора более совершенной модели - T-1000.

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"Бездна", 1989

Это история о том, как атомная подлотка в ходе исследований и испытаний находит внеземную расу. Существа никакой вражды не несут, однако люди так не считают. В итоге, все закручено вокруг того, чтобы уничтожыть боеголовку, которая падает вглубь океана.

"Чужие", 1986

Второй из серии кинофильмов о Чужом и третий в режиссерской карьере Кэмерона. Чужой — совершенный организм. Идеальная машина для убийства, чье физическое превосходство сочетается с его феноменальной жаждой уничтожения. Офицер Элен Рипли и команда космического корабля Ностромо один раз уже встретилась с такой тварью. В живых осталась только Элен.

Напомним, актер Эдвард Ферлонг вернется на большие экраны в фильме "Терминатор: Фатум" (или "Терминатор: Темные судьбы"). Он опять сыграет сына Сары Коннор.

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