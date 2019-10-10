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Джейсон Стэтхэм снимется в новом проекте Гая Ричи

Актер сыграет главную роль в ремейке фильма "Инкассатор"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:11
Джейсон Стэтхэм
Джейсон Стэтхэм
Фото: Getty Images

Легендарный режиссер Гай Ричи готовит новый проект – ремейк триллера "Инкассатор", главную роль в котором исполнил лауреат французского "Оскара" Альбер Дюпонтель. Теперь в его новой картине сыграет звезда боевиков Джейсон Стэтхэм, сообщает The Wrap.

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Стэтхэм сыграет персонажа по имени "Эйч", холодного и загадочного сотрудника инкассаторской компании, которая занимается перевозкой крупных сумм по всему Лос-Анджелесу. Работа героя осложняется тем, что машины компании, нагруженные сотнями миллионов долларов, все чаще становятся целью грабителей. Судя по описанию, роль подобрана специально для Стэтхэма, который ранее уже играл "перевозчика" в фильмах Люка Бессона.

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Голливудская студия Miramax приобрела права на ремейк у французской компании Studiocanal. Сроки производства проекта пока не называются, ведь "Инкассатор" пока на стадии разработки.

Напомним, что фильм "Меч короля Артура", который снял для студии Warner Bros. британский режиссер Гай Ричи, был разгромлен критиками.

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Гай Ричи режиссер Джейсон Стэтхэм ремейк
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