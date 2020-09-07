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Джейсон Стэйтем сыграет в новом остросюжетном фильме Гайя Ричи

Сегодня, 12:57

Пятое сотрудничество британских звезд кино

Британский режиссер Гай Ричи, создатель "Джентльменов", которые вышли в прошлом году, и "Шерлока Холмса", готовит новый многообещающий проект для киноманов – остросюжетный фильм Wrath of Man, ранее известный как Cash Truck. Главную роль в ленте сыграет Джейсон Стэйтем, и это уже будет его пятое сотрудничество с Гаем Ричи. Об этом "Сегодня" сообщает пресс-служба Volga Ukraine.

Именно в таком тандеме и Стейтем, и Ричи дебютировали в мире большого кино с культовыми лентами "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" в конце 90-х. В последний раз британские таланты работали вместе над триллером "Револьвер" 2005-го года.

Гай Ричи и Джэйсон Стэйтем
Гай Ричи и Джэйсон Стэйтем
Фото: twitter.com/realguyritchie

Съемки предстоящего фильма Wrath of Man успели завершиться еще до начала пандемии в январе 2020 года и, учитывая, что звездный дуэт режиссера и актера готовится к съемкам еще одного будущего совместного проекта – новости о премьере Wrath of Man стоит ожидать уже совсем скоро.

Согласно первому синопсису, сюжет следует за H (Джейсон Стэйтем), хладнокровным и таинственным персонажем, работающим в компании по транспортировке наличных, которая каждую неделю перевозит сотни миллионов долларов по Лос-Анджелесу.

Вместе с Джейсоном Стэйтемом, в картине задействован впечатляющий каст – Джош Хартнетт, Скотт Иствуд, а также Холт МакКэллани и Джеффри Донован. Из актерского состава "Джентльменов" в новый фильм была приглашена бельгийская актриса Лайн Рени.

Напомним, что предыдущий фильм Гайя Ричи "Джентльмены" стал самым успешным фильмом режиссера в Украине. Кассовые сборы криминальной комедии составили 77,5 миллиона гривен.

Гай Ричи и Джейсон Стэйтем
Гай Ричи и Джейсон Стэйтем
Фото: пресс-служба

Это первый фильм Гая Ричи, действие которого развернется в США. Поэтому поклонникам любопытно, каким же будет Лос-Анджелес глазами режиссера, ведь улицам знаменитого города были посвящены одни из лучших криминальных фильмов прошлого.

Новые подробности о Wrath of Man ожидаются в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что Фрэнсис Форд Коппола покажет новую версию "Крестного отца 3", в котором, согласно заявлению самого режиссера, будет новый финал, начало, а также новые эпизоды.

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Источник: twitter.com/realguyritchie
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