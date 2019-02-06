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Джим Керри сыграет Воланда в мюзикле "Мастер и Маргарита" в питерском театре

Пока актер это не прокомментировал

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Джим Керри
Джим Керри
Фото: Getty Images

Голливудский актер Джим Керри, который на красную дорожку кинопремии "Золотой глобус 2019" вышел не один, сыграет одну главных из ролей в мюзикле "Мастер и Маргарита" в театре "ЛДМ. Новая сцена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба театра на странице "Вконтакте". 

Известно, что в январе 2019 года актер инкогнито посмотрел мюзикл "Мастер и Маргарита", в котором ему отведена роль Воланда. В театре уточняют, что Керри – большой поклонник Булгакова и русской классической литературы. 

Скриншот из соцсети

"В скором времени зрители увидят Джима Керри в роли мессира. Актер был приглашён не только в качестве гостя. Он готовится к постановочному периоду в театре "ЛДМ. Новая сцена"... По замыслу постановщиков, Джим покажет публике необычного Воланда. В новой интерпретации на сцене будет не один Воланд. Тень мессира сыграет афроамериканец", – сказано в сообщении. 

Джим Керри сыграет в мюзикле Фото: vk.com/margaritamusica

Впрочем, в февраля Керри на сцену театра не выйдет. Роль мессира по-прежнем будет играть актер Иван Ожогин.

Напомним, ранее актер Джим Керри в эфире радио Radio Times рассказал, что сейчас он живет изолированной и уединенной жизнью.

Смотрите видео о том, что Джим Керри появился на публике с новой девушкой:

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Источник: Сегодня
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