Джоди Фостер и Шейлин Вудли сыграют с Бенедиктом Камбербэтчем в судебной драме "Узник 760"

В основу фильма легла книга "Дневник Гуантанамо"

Джоди Фостер Фото: Getty Images

Целое созвездие популярных актеров появится в новом фильме шотландского режиссера Кевина Макдональда "Узник 760" (Prisoner 760), основанном на реальных событиях. Как сообщает Variety, к Бенедикту Камбербэтчу присоединились Джоди Фостер, Шейлин Вудли и Тахар Рахим.

Узнайте также, как наши зрители в соцсетях обсуждали фильмы 90-х:

В основу фильма легла книга "Дневник Гуантанамо", написанная узником тюрьмы Мохаммедом Ульд Слахи.

В реальности герой романа, которого воплотит Рахим, отсидел за решеткой 14 лет без предъявления обвинений и суда – его подозревали в связях с "Аль-Каидой" и подготовке терактов. В конце концов он нашел союзников в лице адвоката Нэнси Холландер (Фостер) и ее помощницы Терри (Вудли). Вместе они продираются сквозь многочисленные трудности к оправданию Слахи. Камбербэтч предстанет прокурором Стюартом Коучем, раскопавшем доказательства о масштабном заговоре в тюремной сфере.

Над сценарием работает Майкл Броннер. Съемки запланированы на начало декабря 2019 года.

Напомним, что актриса Джоди Фостер считает, что супергеройские блокбастеры "портят" зрителей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.