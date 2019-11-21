"Джокер" получит сиквел: что известно о проекте и кто сыграет в новом фильме

Режиссер Тодд Филлипс намерен снять сиквел фильма с Хоакином Фениксом, в Голливуде это опровергают

Кадр из фильма "Джокер" Фото: YouTube

Режиссер нашумевшего фильма-рекордсмена "Джокер" Тодд Филлипс намерен снять сиквел своей психологической ленты, сообщает The Hollywood Reporter.

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Сообщается, что кинематографист уже встречался с главой Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом и обговорил съемки второй части картины. Также не исключено, что в продолжении будут показаны истории о персонажах киновселенной DC.

Кадры со съемки фильма "Джокер" Фото: instagram.com/toddphillips1

Впрочем, ни сам Филлипс ни киностудия пока новость о сиквеле Джокера не комментируют. Также ожидается, что главную роль вновь исполнит Хоакин Феникс.

Отметим, что фильм выдвинут на кинопремию "Оскар" в 16 номинациях.

Но вскоре многочисленные источники издания Deadline в Голливуде опровергли информацию, которая взбудоражила СМИ, о том, что режиссер Джокера Тодд Филлипс и сценарист Скотт Сильвер и Хоакин Феникс уже провели переговоры и подписали контракт о съемках продолжения.

Напомним, "Джокер" режиссера Тодда Филлипса стал самым прибыльным фильмом в истории, основанном на комиксах. Также "Джокер" официально стал первым в истории фильмом с рейтингом R, собравшим более 1 миллиарда долларов в мировом прокате.

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