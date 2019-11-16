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Еще один рекорд: "Джокер" собрал более миллиарда долларов в мировом прокате

Впервые в истории кино рекордно большую кассу собрала картина с рейтингом R

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
"Джокер"
"Джокер"
Фото: instagram.com/toddphillips1

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" официально стал первым в истории фильмом с рейтингом R, собравшим более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. Ранее "Джокера" назвали самым прибыльным кинокомиксом в истории.

Подробнее о рекордах "Джокера" смотрите в сюжете:

Так, к 16 ноября сборы фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли превысили 1 миллиард долларов по всему миру, что ранее предсказывали, а сейчас подтвердили в Forbes.

Картине, вышедшей в прокат 3 октября 2019 года, понадобилось чуть больше 40 дней, чтобы преодолеть данный рубеж. Отметим, что это первый случай в истории кино, когда фильм с возрастным рейтингом собирал в кинотеатрах 1 миллиард.

"Джокер" также стал третьим фильмом производства не компании Disney и не Universal, который за последний год собрал более 1 миллиарда долларов: до него этот сделали "Аквамен" (1,048 миллиарда долларов) и "Человек-паук: Вдали от дома" (1,031 миллиарда долларов).

К слову, бюджет "Джокера" составил 62,5 миллиона долларов. Внушительные сборы лента показала в США – там фильм заработал 316 миллионов долларов.

Накануне мы рассказывали, что "Джокер" номинирован на все основные категории премии "Оскар 2020".

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