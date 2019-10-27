"Джокер" Тодда Филлипса стал самым кассовым фильмом категории "17+"

Ранее первенство принадлежало фильму "Дэдпул"

Джокер стал самым кассовым фильмом категории R Фото: YouTube

Фильм режиссера Тодда Филлипса "Джокер", получивший "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля 2019, стал самым кассовым фильмом с R-рейтингом за всю историю кино. Картина обогнала даже "Дэдпула" Тима Миллера, сообщает The Hollywood Reporter.

Подробнее о фильме "Джокер" смотрите в сюжете:

К R-рейтингу относятся фильмы, к просмотру которых лица, не достигшие 17-ти лет, допускаются только в сопровождении взрослых – одного из родителей, либо же законного представителя. Данная категория присваивается картинам с содержанием сцен насилия, употребления наркотиков, сексуальных сцен и нецензурной брани.

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли в настоящее время собрал более 800 млн долларов в мировом прокате.

Картина также побила рекорд фильма "Дэдпул" режиссера Тима Миллера – в 2016 году антигерой Marvel с рейтингом "R" собрал 783 млн долларов. Экранный Дэдпул – Райан Рейнольдс – лично поздравил "Джокера" с рекордом. В своем Twitter актер опубликовал характерный для себя шуточный пост.

Напомним, что ранее триллер "Джокер" установил рекорд в американском прокате.

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