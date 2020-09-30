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Джокеру – 80 лет. Вышел документальный фильм о злодее с Джаредом Лето, Джеком Николсоном и Хоакином Фениксом

Сегодня, 17:08

Один из самых неоднозначных и пугающих злодеев в истории комиксов

Warner Bros. в честь 80-летнего юбилея Джокера с момента появления в комиксах DC выпустила документальный фильм The Joker: Put on a Happy Face ("Джокер: Надень счастливое лицо").

В 35-минутном видео, опубликованном на YouTube-канале киностудии, рассказывается история создания и трансформации персонажа, а также о съемках фильма о Бэтмене. В фильме фанаты вселенной DC Comics увидят и знаменитых актеров, которые перевоплощались в Джокера.

Так, в интервью приняли участие Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето и, конечно же, Хоакин Феникс, сыгравший в прошлогоднем триллере "Джокер", который получил сиквел.

"Джокер", 2019
"Джокер", 2019
Фото: themoviedb.org

Главный суперзлодей комиксов DC и противник Бэтмена, Джокер – один из самых пугающих, неоднозначных, интересных и загадочных экранных персонажей. Начиная с 1940 года, он неоднократно появлялся в комиксах, мультсериалах и фильмах. Его первое появление на киноэкранах состоялось в 1966 году – в фильме "Бэтмен". Тогда роль Джокера сыграл американец Сесар Ромеро.

С тех пор Джокера играли Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето. К 2019 году стало понятно, что история Джокера как знакового персонажа заслуживает отдельного фильма. Тогда был снят резонансный фильм с Хоакином Фениксом, который получил "Оскар" за свою роль.

Документальный фильм о Джокере к его 80-летию:

Напомним, что "Джокер" собрал более миллиарда долларов в мировом прокате.

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