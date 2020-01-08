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Джон Фавро раскрыл тайну "малыша Йоды" из сериала "Мандалорец"

Шоураннер сериала отметил, что персонаж не тот, за кого его принимают фанаты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14
"Мандалорец"
"Мандалорец"
Фото: YouTube

Создатели сериала "Мандалорец" недавно рассказали о втором сезоне проекта. А теперь шоураннер сериала Джон Фавро заверил фанатов "Звездных войн", что бесконечно милое создание с огромными глазами, которое фигурирует в первом сезоне телешоу, ни в коем случае не является мастером Йодой из полнометражных фильмов.

Отметим, что фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

В интервью USA Today Фавро подчеркнул, что действие "Мандалорца" разворачивается уже после событий, показанных в "Возвращении джедая". Воригинальной трилогии Йода не просто уходит из жизни, а попросту исчезает, так что с тех пор он существует в виде призрака Силы.

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Впрочем, Фавро отказался комментировать спекуляции о том, что маленький зеленый персонаж может быть родственником Йоды. При этом шоураннер посетовал, что подавляющее большинство любителей "Мандалорца" называют этого героя "малышом Йодой", а не просто "Ребенком", как это значится в сценарии сериала.

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"Это самый простой, короткий и удобный способ идентифицировать этого персонажа", – сказал Джон Фавро.

Напомним, проект Джона Фавро "Мандалорец" критики оценили очень высоко (на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 90%).

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сериал Звездные войны Мандалорец Джон Фавро
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