Джон Константин может получить свой сольник в киновселенной DC
Продюсеры намерены вернуть к главной роли Киану Ривза
Студия Warner Bros. намерена задействовать персонажа Джона Константина в следующих фильмах DC Comics. Об этом сообщает портал We Got This Covered.
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Сообщается, что в разработке находятся сольный фильм про персонажа, а также еще три проекта: "Темная Лига справедливости", "Болотная тварь" и "Таинственный дом" (House of Mystery; детали не раскрываются). Продюсеры намерены вернуть к главной роли Киану Ривза, игравшего Константина в "Повелителе тьмы".
Также в сеть просочилась информация о Колине Фаррелле как кандидате на роль (достоверность так же не подтверждена). В 2014-2015 годах на канале CW выходил сериал "Константин" (Мэтт Райан). После закрытия сериала Райан примерял образ Константина в "Стреле" и "Легендах завтрашнего дня".
Константин – детектив, оккультист и колдун. Был создан писателем Аланом Муром в 1985 году. Известен демоническими проявлениями после переливания крови от демона Нергала.
Напомним, ранее студия Warner Bros. представила трейлер полнометражного мультфильма "Константин: Город демонов", основанного на одноименном мультсериал.
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