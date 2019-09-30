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Джон Константин может получить свой сольник в киновселенной DC

Продюсеры намерены вернуть к главной роли Киану Ривза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Кадр из фильма "Константин: Повелитель тьмы"
Кадр из фильма "Константин: Повелитель тьмы"
Фото: YouTube

Студия Warner Bros. намерена задействовать персонажа Джона Константина в следующих фильмах DC Comics. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

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Сообщается, что в разработке находятся сольный фильм про персонажа, а также еще три проекта: "Темная Лига справедливости", "Болотная тварь" и "Таинственный дом" (House of Mystery; детали не раскрываются). Продюсеры намерены вернуть к главной роли Киану Ривза, игравшего Константина в "Повелителе тьмы".

Также в сеть просочилась информация о Колине Фаррелле как кандидате на роль (достоверность так же не подтверждена). В 2014-2015 годах на канале CW выходил сериал "Константин" (Мэтт Райан). После закрытия сериала Райан примерял образ Константина в "Стреле" и "Легендах завтрашнего дня".

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Константин – детектив, оккультист и колдун. Был создан писателем Аланом Муром в 1985 году. Известен демоническими проявлениями после переливания крови от демона Нергала.

Напомним, ранее студия Warner Bros. представила трейлер полнометражного мультфильма "Константин: Город демонов", основанного на одноименном мультсериал.

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