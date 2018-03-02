Джон МакКлейн возвращается: Брюс Уиллис подтвердил шестой "Крепкий орешек"

Известный голливудский актер Брюс Уиллис, который показал, как живет с молодой женой и детьми, рассказал о работе над шестой частью культового боевика "Крепкий орешек". А вы думали сценарий новой части пылится в тумбочке?

Недавно Уиллис стал гостем комедийного шоу Джимми Фэллона, там он и поделился новостью. По словам актера, "Крепкий орешек 6" все еще находится на начальной стадии производства, однако нет никаких сомнений в том, что продолжение боевика рано или поздно выйдет на экраны.

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Уиллис также добавил, что после интервью он отправится в Калифорнию, чтобы ознакомиться со сценарием нового "Крепкого орешка". Режиссером, по словам Уиллиса, станет Лен Уайзман, который работал над четвертой частью эпичного боевика.

Стоит отметить, что кинокритики не уверены в успехе продолжения "орешка". Ранее киноэксперты выразили свои опасения относительно съемок новой части боевика, отметив, что даже при большом бюджете картине вряд ли удастся достичь успеха в прокате.

Напомним, недавно стало известно, что Брюс Уиллис начал сниматься в фильме "Сиротский Бруклин", режиссером которого выступает звезда "Бойцовского клуба" Эдвар Нортон. Не успел актер приступить к съемкам, как сразу же заставил поволноваться своих поклонников. Дело в том, что в сети появились снимки со съемочной площадке, на которых видно, как Уиллису стало плохо. На самом деле, с актером все хорошо и "крепкий орешек" так и остается крутым парнем – просто фотографы застали Уиллиса во время съемки одной из опасных сцен проекта.