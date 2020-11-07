Джонни Деппа уволили из третьей части "Фантастических тварей"

Студия Warner Bros. расторгла контракт с актером

Джонни Депп больше не появится в "Фантастических тварях". Студия Warner Bros. уволила актера, расторгнув с ним контракт. Вместо Деппа главного злодея Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части франшизы сыграет другой актер. Его имя пока не называется.

О своем уходе Джонни Депп сообщил на странице в Instagram. Там актер опубликовал заявление, в котором признался, что Warner Bros. попросила его отказаться от роли Грин-де-Вальда в „Фантастических тварях", и что он "уважает эту просьбу и согласен с ней".

Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" Фото: Imdb.com

Об увольнении Деппа стало известно спустя несколько дней после завершения суда между ним и таблоидом The Sun. Актер обвинил издание в клевете, но проиграл дело.

Фото: instagram.com/johnnydepp

"...cюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию. Мои намерения остаются в силе, я планирую доказать, что обвинения, выдвинутые против меня, – ложь", – заявил Джонни.

Вскоре после этой новости студия Warner Bros. сообщила о переносе "Фантастических тварей 3". Теперь фильм выйдет не 12 ноября 2021, а летом 2022. Создателям фильма придется выбрать нового актера на роль главного злодея франшизы.

Добавим, что серия фильмов "Фантастические твари" является приквелом к восьми фильмам о Гарри Поттере, снятых по романам Джоан Роулинг.

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