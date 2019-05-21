Джордж Мартин неоднозначно высказался о финале сериала "Игра престолов"

Писатель считает, что у него больше времени сделать хороший финал

"Игра престолов" Фото: Instagram

Известный американский писатель Джордж Мартин рассказал, чем финал его цикла книг "Песнь Льда и Пламени" и последний 8 сезон сериала "Игра престолов" будут отличаться. Как известно, 6 серия 8 сезона "Игры престолов" уже вышла и возмутила зрителей.

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Писатель отметил в своем блоге, что в то время, как у создателей сериала было всего шесть часов для финала, у него будут три тысячи рукописных страниц.

"Игра престолов" Фото: Instagram

"Я работаю в совершенно других условиях, чем Дэвид и Дэн. У них было шесть часов в этом последнем сезоне. Я ожидаю, что две мои последние книги заполнят 3000 страниц рукописи, прежде чем я закончу… и если понадобятся дополнительные страницы, главы и сцены, я добавлю их", – написал Мартин.

Также автор цикла романов анонсировал ряд других персонажей, которые никогда не появлялись в Игре престолов, но возникнут в его книгах.

"Есть персонажи, которые вообще никогда не появлялись на экране, и другие, которые погибли в сериале, но все еще живут в книгах... И да, будут единороги ... в некотором роде", – заявил писатель.

Мартин также отметил, что считает глупым вопрос о "реальной" концовке телевизионного шоу, и предлагает просто прочитать его книги: "Как насчет этого? Я напишу, вы прочитаете. Тогда каждый может принять решение и подискутировать об этом в интернете".

Напомним, премьеру 6 серии 8 сезона сериала "Игра престолов" в США посмотрели более 19 миллионов человек. Тем самым сериал "Игра престолов" установила новый рекорд. Телеканал HBO после финального эпизода популярного американского сериала "Игры престолов" покажет еще один фильм. Трейлер этой документальной киноленты под названием "Игра престолов: Последний дозор" опубликован на YouTube-канале Game of Thrones.

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