Джордж Мартин раскрыл подробности приквела "Игры престолов"

События проекта будут разворачиваться примерно за пять тысяч лет до "Игры престолов"

Известный американский писатель Джордж Мартин, который ранее поделился своими впечатлениями от последней работы канала HBO – мини-сериала "Черно скрыл некоторые детали будущего приквела проекта "Игра престолов". В основу его сюжета также будут положены книги автора, пишет Variety.

По информации издания, съемки телешоу проходят в Северной Ирландии. События в нем будут разворачиваться за пять тысяч лет до тех, которые были показаны в "Игре престолов".

В то время Вестерос сильно отличался от того, который был показан в оригинальном сериале. Вместо семи больших королевств он включал в себя сотни мелких. Тогда еще не существовало династии Ланнистеров, а знаменитый Утес Кастерли занимала семья Кастерли.

Джордж Мартин также отметил, что семейство Старков будет по-прежнему фигурировать в приквеле. Драконов в будущем сериале ожидать не стоит, а вот белые ходоки, лютоволки и мамонты появятся.

Напомним, ранее писатель рассказал, что два приквела "Игры престолов" будут основаны на материале из его новой книги "Пламя и кровь", которая вышла в США. Этот том представляет собой хронику правления династии Таргариенов, прародителей королевы Дейенерис из оригинального сериала.

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