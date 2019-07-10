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Джордж Мартин раскрыл подробности приквела "Игры престолов"

События проекта будут разворачиваться примерно за пять тысяч лет до "Игры престолов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45

Известный американский писатель Джордж Мартин, который ранее поделился своими впечатлениями от последней работы канала HBO – мини-сериала "Черно скрыл некоторые детали будущего приквела проекта "Игра престолов". В основу его сюжета также будут положены книги автора, пишет Variety.

По информации издания, съемки телешоу проходят в Северной Ирландии. События в нем будут разворачиваться за пять тысяч лет до тех, которые были показаны в "Игре престолов".

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В то время Вестерос сильно отличался от того, который был показан в оригинальном сериале. Вместо семи больших королевств он включал в себя сотни мелких. Тогда еще не существовало династии Ланнистеров, а знаменитый Утес Кастерли занимала семья Кастерли.

Джордж Мартин также отметил, что семейство Старков будет по-прежнему фигурировать в приквеле. Драконов в будущем сериале ожидать не стоит, а вот белые ходоки, лютоволки и мамонты появятся.

Напомним, ранее писатель рассказал, что два приквела "Игры престолов" будут основаны на материале из его новой книги "Пламя и кровь", которая вышла в США. Этот том представляет собой хронику правления династии Таргариенов, прародителей королевы Дейенерис из оригинального сериала.

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игра престолов HBO Джордж Мартин Белые ходоки
Источник: Сегодня
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