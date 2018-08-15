Джордж Мартин рассказал, почему "убивает" ключевых героев в "Игре престолов"
Убийство ключевых персонажей связано с его любовью к книгам Джона Толкина
Известный американский писатель Джордж Р. Р. Мартин, который недавно анонсировал новую книгу о Таргариенах, объяснил многочисленные убийства героев в сериале "Игра престолов". Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на Facebook-канале PBS.
Писатель отметил, что убийство ключевых персонажей связано с его любовью к книгам Джона Толкина, написавшего "Властелина колец". В частности, Мартин припомнил смерть Гендальфа.
Также писатель добавил, что после смерти Гендальфа напряжение в трилогии возрастает "в тысячу раз", поскольку читатель осознает, что следующим погибнуть может кто угодно.
Напомним, недавно Джордж Р. Р. Мартин рассказал, какое несоответствие сериала оригинальным книгам убрал бы, и кого из персонажей вернул. Ему хотелось бы, чтобы в "Игре престолов" показали Бессердечную. Отметим, что в книгах самого Мартина, после того, как Кейтилин Старк убивают на Красной Свадьбе, уже в конце "Бури мечей" героиня возвращается как Бессердечная – живой мертвец.