Джордж Мартин рассказал, почему "убивает" ключевых героев в "Игре престолов"

Убийство ключевых персонажей связано с его любовью к книгам Джона Толкина

Кадр из сериала "Игра престолов"

Известный американский писатель Джордж Р. Р. Мартин, который недавно анонсировал новую книгу о Таргариенах, объяснил многочисленные убийства героев в сериале "Игра престолов". Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на Facebook-канале PBS.

Писатель отметил, что убийство ключевых персонажей связано с его любовью к книгам Джона Толкина, написавшего "Властелина колец". В частности, Мартин припомнил смерть Гендальфа.

"Я не могу объяснить воздействие, которое это оказало на меня в 13 лет. Нельзя убивать Гэндальфа! Конан же не умер в книгах про Конана. Толкин нарушил это правило. И за это я всегда буду его любить", – заявил он.

Также писатель добавил, что после смерти Гендальфа напряжение в трилогии возрастает "в тысячу раз", поскольку читатель осознает, что следующим погибнуть может кто угодно.

Напомним, недавно Джордж Р. Р. Мартин рассказал, какое несоответствие сериала оригинальным книгам убрал бы, и кого из персонажей вернул. Ему хотелось бы, чтобы в "Игре престолов" показали Бессердечную. Отметим, что в книгах самого Мартина, после того, как Кейтилин Старк убивают на Красной Свадьбе, уже в конце "Бури мечей" героиня возвращается как Бессердечная – живой мертвец.