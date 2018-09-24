Джордж Р. Мартин раскрыл название приквела "Игры престолов"

Пока это рабочее название проекта

Кадр из сериала "Игра престолов"

Автор знаменитого фэнтези "Игра престолов" Джордж Р. Р. Мартин, который ранее рассказал о спит-оффе проекта, раскрыл "рабочее" название приквела сериала от HBO.

Отметим, что канал HBO уже отправил в работу и выпустит в эфир после окончания оригинального сериала.

По словам Джорджа Р. Мартина, приквел получил рабочее название "Длинная ночь" (The Long Night). Также писатель рассказал, что в работе находятся сразу 5 (!) приквелов "Игры престолов" (учитывая "Длинную ночь").

Уже известно, что действие приквела развернется в Эру героев, за тысячи лет до событий, показанных в "Игре престолов" – когда Семь королевств действительно были Семью королевствами и каждым управлял воинственный клан. Появления "Длинной ночи" в эфире стоит ждать не раньше 2020 года – снимать приквел начнут ориентировочно в феврале 2019.

Напомним, режиссера и актерского состава у проекта пока нет. Но естественно, никто из состава "Игры престолов" в приквеле не появится.