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Джорджу Клуни – 59: 10 неожиданных фактов об оскароносном актере

6 мая празднует день рождения звезда "Скорой помощи" и "От заката до рассвета"

Дарина Алексеева
Сегодня, 11:53

Получив широкую известность благодаря роли в сериале "Скорая помощь", Джордж Клуни оказался на вершине Голливуда, получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" и в 2009 году попал в 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Сегодня, в день 59-летия актера, познакомимся с ним ближе и узнаем интересные факты из его биографии.

Ранее мы поделились 5 душевными кинолентами с Одри Хепберн, которая родилась 4 мая.

Интересные факты о Джордже Клуни
Интересные факты о Джордже Клуни
Фото: Getty Images

  • Отец Джорджа Клуни – Ник Клуни – был знаменитостью Кентукки. Ник работал телеведущим на телеканале AMC и политиком.
  • Джордж Клуни является дальним родственником президента Линкольна. Прапрапрапрабабушка была сестрой матери Авраама Линкольна, 16-го президента США.
  • Также Джордж Клуни связан родством со знаменитой американской певицей Розмари Клуни.
  • В средней школе Джорджа Клуни поразил паралич Белла, который передался ему генетически от отца. У актера была парализована правая часть лица и он терпел насмешки со стороны других детей.
  • Джордж Клуни задумывался о карьере юриста и футболиста, но не получил контракт. В итоге Джордж учился в двух университетах и бросил обучение в обеих.

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  • Во время съемок в сериале "Скорая помощь" Джордж Клуни начал играть в голливудском кино. Его первая роль в фильме "От заката до рассвета" Родригеса принесла ему награду MTV "Лучший прорыв года".
  • Однажды Джордж Клуни проиграл Брэду Питту. Актер проходил прослушивание на роль в фильме "Тельма и Луиза", но вместо него выбрали Брэда Питта.
  • В молодости Джордж Клуни работал на табачных полях и начал курить еще до 20 лет. Но когда дядя Джорджа умер от рака легких, актер бросил курение и сказал, что жалеет, что курил в молодости.

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни
Фото: Getty Images

  • Джордж Клуни находился как минимум в 8 серьезных отношениях с моделями и актрисами, из-за чего обрел репутацию донжуана. Среди девушек Джорджа Клуни были известные актрисы Голливуда: Рене Зеллвегер, Криста Аллен.
  • С 2014 года сердце актера принадлежит британской красотке и юристу Амаль Аламуддин. Церемонию бракосочетания Джорджа и Амаль провел бывший мэр Рима и по совместительству близкий друг актера.

В феврале супруга Джорджа Клуни Амаль Клуни отпраздновала 42-летие. Смотрите ТОП-5 роскошных нарядов голливудской красотки.

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