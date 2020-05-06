Джорджу Клуни – 59: 10 неожиданных фактов об оскароносном актере

6 мая празднует день рождения звезда "Скорой помощи" и "От заката до рассвета"

Получив широкую известность благодаря роли в сериале "Скорая помощь", Джордж Клуни оказался на вершине Голливуда, получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" и в 2009 году попал в 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Сегодня, в день 59-летия актера, познакомимся с ним ближе и узнаем интересные факты из его биографии.

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Интересные факты о Джордже Клуни Фото: Getty Images

Отец Джорджа Клуни – Ник Клуни – был знаменитостью Кентукки. Ник работал телеведущим на телеканале AMC и политиком.

Джордж Клуни является дальним родственником президента Линкольна. Прапрапрапрабабушка была сестрой матери Авраама Линкольна, 16-го президента США.

Также Джордж Клуни связан родством со знаменитой американской певицей Розмари Клуни.

В средней школе Джорджа Клуни поразил паралич Белла, который передался ему генетически от отца. У актера была парализована правая часть лица и он терпел насмешки со стороны других детей.

Джордж Клуни задумывался о карьере юриста и футболиста, но не получил контракт. В итоге Джордж учился в двух университетах и бросил обучение в обеих.

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Во время съемок в сериале "Скорая помощь" Джордж Клуни начал играть в голливудском кино. Его первая роль в фильме "От заката до рассвета" Родригеса принесла ему награду MTV "Лучший прорыв года".

Однажды Джордж Клуни проиграл Брэду Питту. Актер проходил прослушивание на роль в фильме "Тельма и Луиза", но вместо него выбрали Брэда Питта.

В молодости Джордж Клуни работал на табачных полях и начал курить еще до 20 лет. Но когда дядя Джорджа умер от рака легких, актер бросил курение и сказал, что жалеет, что курил в молодости.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Джордж Клуни находился как минимум в 8 серьезных отношениях с моделями и актрисами, из-за чего обрел репутацию донжуана. Среди девушек Джорджа Клуни были известные актрисы Голливуда: Рене Зеллвегер, Криста Аллен.

С 2014 года сердце актера принадлежит британской красотке и юристу Амаль Аламуддин. Церемонию бракосочетания Джорджа и Амаль провел бывший мэр Рима и по совместительству близкий друг актера.

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