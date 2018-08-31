Джуд Лоу рассказал подробности третьего "Шерлока Холмса"

Гай Ричи пока официально не давал своего согласия на съемки третьей части

Кадр из фильма "Шерлок Холмс"

Фанаты фильма "Шерлок Холмс" ликуют- стало известно, что Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу снимутся в третьей части фильма.

А недавно Джуд Лоу, исполнитель роль доктора Ватсона, намекнул на сюжет третьей части картины, выход которой планируется на 2020 год. В интервью Entertainment Weekly актер отметил:

"Мы будем продолжать историю франшизы. Как и в прошлый раз, в центре сюжета будет зависимость Шерлока и Ватсона друг от друга. Так как прошло много лет с выхода второй части, мы хотим обыграть это и в фильме, сделав акцент на том, что они давно не виделись".

Отметим, что Гай Ричи пока официально не давал своего согласия на съемки третьей части "Шерлока Холмса", так что режиссерское кресло остается свободным. Кроме того, Рэйчел МакАдамс вновь перевоплотится в Ирэн Адлер, хотя во второй части зрителям явно дали понять, что она погибла.

Напомним, Роберт Дауни-младший выложил в своем Twitter небольшое видео, показавшись в образе детектива Холмса и сделал интригующую подпись.