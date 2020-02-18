Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джуд Лоу сыграет в новом проекте Тайки Вайтити

Актеру досталась главная роль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:43
Джуд Лоу и Филлипа Коэн
Джуд Лоу и Филлипа Коэн
Фото: Getty Images

Известный актер Джуд Лоу, который снялся в продолжении сериала "Молодой Папа", исполнит главную роль в сатирическом сериале The Auteur. Новым проектом займется оскароносный Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо"). Проект будет выходить на канале Showtime, сообщает Variety.

Смотрите подробности личной жизни Джуда Лоу:

Сообщается, что сериал основан на одноименной серии комиксов Рика Спирса и Джеймса Каллахана, выходившей с 2014 года.

Главный герой – неудавшийся продюсер Нэйтан Т. Рекс, который употребляет наркотики и пытается перезагрузить карьеру. Чтобы добиться успеха со своим новым проектом — фильмом ужасов, он нанимает в качестве консультанта настоящего серийного убийцу.

Читайте также:
Режиссер "Тора 2" и "Кролика Джоджо" снимет новый эпизод "Звездных войн"

Дата выхода нового сериала пока не известна.

Напомним, Тайка Вайтити сыграет в продолжении фильма "Отряд самоубийц". Пока нет никакой информации о том, какую роль он будет исполнять. Известно лишь, что Вайтити присоединился к таким звездам, как Марго Робби, Виола Дэвис, Юэль Киннаман, Джай Кортни, Идрис Эльба, Натан Филлион и др.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Очень странные дела 4": в фильме показали советских заключенных "Убивая Еву 3": в новом тизере показали дату премьеры нового сезона Сериал "Локи": известно, кто сыграет главную женскую роль с Томом Хиддлстоном
сериал Джуд Лоу Showtime Тайка Вайтити
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
"Что же ты с лицом наделала?": фото Лорак раскритиковали в сети
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга

Популярные статьи

Сегодня, 12:18Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Сегодня, 10:00Food

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 17:25Fun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

Вчера, 17:05Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 16:18Fun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

Вчера, 15:11Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

Вчера, 14:38Техно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

Вчера, 14:21Fun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:50Wellness

Лунный календарь стрижек на март 2020: когда можно стричь волосы

Вчера, 12:45Техно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

Вчера, 09:03Техно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

16 февраляШоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

16 февраляШоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

16 февраляТехно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

16 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Идеальный возраст для заключения брака по знакам Зодиака
Идеальный возраст для заключения брака по знакам Зодиака
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени