Джуд Лоу сыграет в новом проекте Тайки Вайтити

Актеру досталась главная роль

Джуд Лоу и Филлипа Коэн Фото: Getty Images

Известный актер Джуд Лоу, который снялся в продолжении сериала "Молодой Папа", исполнит главную роль в сатирическом сериале The Auteur. Новым проектом займется оскароносный Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо"). Проект будет выходить на канале Showtime, сообщает Variety.

Смотрите подробности личной жизни Джуда Лоу:

Сообщается, что сериал основан на одноименной серии комиксов Рика Спирса и Джеймса Каллахана, выходившей с 2014 года.

Главный герой – неудавшийся продюсер Нэйтан Т. Рекс, который употребляет наркотики и пытается перезагрузить карьеру. Чтобы добиться успеха со своим новым проектом — фильмом ужасов, он нанимает в качестве консультанта настоящего серийного убийцу.

Дата выхода нового сериала пока не известна.

Напомним, Тайка Вайтити сыграет в продолжении фильма "Отряд самоубийц". Пока нет никакой информации о том, какую роль он будет исполнять. Известно лишь, что Вайтити присоединился к таким звездам, как Марго Робби, Виола Дэвис, Юэль Киннаман, Джай Кортни, Идрис Эльба, Натан Филлион и др.

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