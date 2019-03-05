Джулия Робертс сыграет в новом мини-сериале

Актриса уже попробовала себя в многосерийке

Джулия Робертс Фото: AFP

Голливудская актриса Джулия Робертс в прошлом году появилась в мини-сериале Amazon "Возвращение домой" и теперь намерена продолжить сотрудничество с потоковым сервисом. Стало известно, что актриса снимется в телевизионной адаптации романа Джо Пьяццы "Charlotte Walsh Likes To Win" ("Шарлотта Уолш любит побеждать"), сообщает Empire.

Книга Пьяццы рассказывает о женщине-политике. Идеалистка Шарлотта Уолш оставляет должность высокопоставленного руководителя Силиконовой долины, чтобы переехать с мужем и тремя дочками в родной захолустный город в штате Пенсильвания, чтобы там она могла баллотироваться в сенат на промежуточных выборах, которые распределят баланс сил в конгрессе. Сперва она шокирована тем, насколько грязно и бесчестно играет ее противник на предстоящих выборах и насколько жестко о ней судят СМИ. Также она видит, что напряжение сильно сказывается на ее семье. Но когда оппозиция раскрывает секрет, способный поставить под угрозу ее кандидатуру и все, что ей дорого, Шарлотта вынуждена действовать решительно.

Над сценарием работает Джон Робин Бэйц (сериалы "Шпионка", "Западное крыло", "Братья и сестры", "Пощечина"). Дата релиза пока неизвестна.

Напомним, звезды романтической комедии "Свадьба моего лучшего друга" 1997 года Джулия Робертс, Камерон Диаз, Руперт Эверетт и Дермот Малруни снова собрались вместе. Актеры снялись для Entertaiment Weekly.

Также стало известно, что американская романтическая комедия "Мистическая пицца" 1988 года режиссера Дональда Петри ("Как отделаться о парня за 10 дней", "Мисс Конгениальность") получит музыкальный ремейк.

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