Эд Ширан назван лучшим музыкантом года

Певец был удостоен премии Billboard Music Awards

Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty Billboard Music Awards-2018. Фото: Getty 1/20

Британский певец Эд Ширан, чья песня недавно стала лучшей композицией всех времен, стал обладателем звания лучшего исполнителя года по версии Billboard Music Awards. Об этом отмечено на сайте издания Billboard.

Сообщается, что Эд Ширан был признан лучшим певцом и лучшим артистом. Он также оказался самым продаваемым музыкантом. Помимо этого, композиция Ширана Shape of You лидировала в номинации "лучших радиохит".

Среди артистов за звание лучшего также боролись хип-хоп исполнитель Дрейк, певец Бруно Марс, певица Тейлор Свифт и рэпер Кендрик Ламар.

Напомним, Эд Ширан был номинирован на 15 наград, получив из них шесть, в том числе за "Лучшую песню на радио" (песня Shape of You) и "Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100".

Billboard Music Award — музыкальная премия, вручаемая американским музыкальным печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества. Церемония вручения премии впервые была проведена в 1990 году.