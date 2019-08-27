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Эд Ширан выпустил клип, который стал хитом сети

Певец записал работу совместно с хип-хоп исполнителем Stromzy

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
Кадр из клипа Take Me Back To London
Кадр из клипа Take Me Back To London
Фото: YouTube

Британский поп-певец Эд Ширан снова удивляет слушателей. Совсем недавно своим новым клипом он установил рекорд просмотров в сети. Певец не стал останавливаться на достигнутом, и выпустил еще один хит – Take Me Back To London совместно с хип-хоп исполнителем Stromzy.

Новый клип музыкантов набрал почти шесть миллионов просмотров на YouTube. В записи клипа также приняли участие рэпер Sir Spyro, актер Jaykae, певец Aitch и другие.

Смотрите видео о том, что Эд Ширан женился:

Сингл вошел в последний альбом Ширана No.6 Collaborations Project. Отметим, в последнее время у Эда появилось много дуэтов с рэперами и хип-хоп-исполнителями. Впрочем они все получились успешными.

Напомним, ранее Эд Ширан выпустил совместный клип с Джастином Бибером на песню I Don’t Care. Ролик посмотрели почти 250 миллионов раз. Кроме того, Эд Ширан сыграет в новом фильме Дэнни Бойла про группу "Битлз". Ширан появится в фильме, но не в роли одного из "Битлов", а в роли... самого себя. В этом амплуа музыкант уже появлялся в других проектах, например, в третьей части "Бриджит Джонс".

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