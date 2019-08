Эд Ширан выпустил клип, который за несколько часов побил рекорд Youtube

В новом видео певец катается на велосипеде по ночному городу

Эд Ширан - Nothing On You Фото: YouTube

Британец Эд Ширан, выступивший на фестивале Sziget 2019, презентовал клип, который за несколько часов побил рекорд Youtube. Видео на песню Nothing On You появилось в сети 8 августа и за два дня набрало больше 3 миллионов просмотров.

Узнайте из видео, на ком женился Эд Ширан:

Песню Nothing On You, вошедшую в альбом No.6 Collaborations Project, Эд написал вместе с рэперами Дэйвом и Пауло Лондри. В клипе парни колесят по ночному городу на велосипедах.

Стоит отметить, что за несколько часов клип набрал более 1,5 млн просмотров. Спустя два дня ролик на композицию Nothing On You посмотрели почти 3,5 миллиона раз.

Это не единственный рекорд Эда Ширана за последнее время. Накануне певец сообщил, что его концертный тур Divide стал самым кассовым в истории музыки.

