Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эдди Мерфи снимется в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз 4" для Netflix

Стриминговый сервис продолжит популярную в 80-х историю копа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:14
Эдди Мерфи в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз"
Эдди Мерфи в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз"
Фото: YouTube

Netflix снимет продолжение популярного в 80-х фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз". К роли полицейского Акселя Фоули вернется Эдди Мерфи, который ранее снялся в картине "Меня зовут Долемайт" о комике и актере Руди Рэй Муре. Об этом сообщает The New York Times.

О популярных фильмах 90-х смотрите в сюжете:

Стриминговый сервис Netflix заключил соглашение со студией Paramount на создание продолжения серии фильмов о полицейском, которого сыграл Эдди Мерфи.

Известно, что актер уже согласился на роль. Кроме того, к работе над "Полицейским из Беверли-Хиллз" вернется продюсер Джерри Брукхаймер. Режиссер и сценарист проекта пока не определены.

К слову, Paramount недавно завершила работу над сиквелом "Поездки в Америку" 1988 года, где главную роль также сыграл Мерфи. Сам актер еще в начале октября рассказывал, что планирует приступить к съемкам "Полицейского из Беверли-Хиллз" сразу после окончания работы над "Поездка в Америку 2", премьера которого ожидается в августе 2020 года.

Ранее стало известно, что Сандра Буллок снова сыграет в новом проекте Netflix.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Налог на YouTube: в Раде хотят изменить правила для интернет-контента "Черный Адам" с Дуэйном Джонсоном получил дату релиза "Ведьмак": появились новые кадры из 1-го сезона сериала
фильм Эдди Мерфи Netflix Полицейский из Беверли-Хиллз
Реклама

Новости партнеров

Ленивые беляши по-африкански
Ленивые беляши по-африкански
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы
Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы

Популярные статьи

Вчера, 14:39Events

Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Вчера, 12:50Travel

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

14 ноябряШоу-бизнес

"Меня это цепляет": Оля Цибульская устала от домыслов об отце своего сына

14 ноябряFood

Рецепты на Новый год 2020: ТОП-5 салатов без майонеза

14 ноябряFun

Гигантский поток смыл туристов во время селфи: появилось видео

14 ноябряFun

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 ноябряFun

Шокирует всех: на видео раскрыли рецепт алкогольного чудо-напитка

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

13 ноябряFood

Картофельные котлеты с соусом из белых грибов: пошаговый рецепт

13 ноябряFood

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

13 ноябряEvents

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

13 ноябряШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

13 ноябряFood

Клюква: польза и вред осенней ягоды

13 ноябряШоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

13 ноябряШоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

13 ноябряПсихология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Новости партнеров

Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Простой банановый чизкейк без выпечки дома
Простой банановый чизкейк без выпечки дома
Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Назван самый ранний симптом рака печени
Назван самый ранний симптом рака печени
Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти