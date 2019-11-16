Эдди Мерфи снимется в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз 4" для Netflix

Стриминговый сервис продолжит популярную в 80-х историю копа

Эдди Мерфи в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз" Фото: YouTube

Netflix снимет продолжение популярного в 80-х фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз". К роли полицейского Акселя Фоули вернется Эдди Мерфи, который ранее снялся в картине "Меня зовут Долемайт" о комике и актере Руди Рэй Муре. Об этом сообщает The New York Times.

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Стриминговый сервис Netflix заключил соглашение со студией Paramount на создание продолжения серии фильмов о полицейском, которого сыграл Эдди Мерфи.

Известно, что актер уже согласился на роль. Кроме того, к работе над "Полицейским из Беверли-Хиллз" вернется продюсер Джерри Брукхаймер. Режиссер и сценарист проекта пока не определены.

К слову, Paramount недавно завершила работу над сиквелом "Поездки в Америку" 1988 года, где главную роль также сыграл Мерфи. Сам актер еще в начале октября рассказывал, что планирует приступить к съемкам "Полицейского из Беверли-Хиллз" сразу после окончания работы над "Поездка в Америку 2", премьера которого ожидается в августе 2020 года.

Ранее стало известно, что Сандра Буллок снова сыграет в новом проекте Netflix.

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