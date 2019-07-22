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Эдвард Ферлонг вернется к роли сына Сары Коннор в шестом "Терминаторе"

Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон также сыграют в фильме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора. Кадр из фильма "Терминатор: Судный день"
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора. Кадр из фильма "Терминатор: Судный день"
Фото: YouTube

В новом фильме "Терминатор: Темные судьбы", кадры со съемок которого уже есть в сети, возвращаются Арнольд Шварценеггер в роли Т-800, и Линда Хэмилтон в роли Сары Коннор. Теперь стало известно, что и актер Эдвард Ферлонг вернется на большие экраны в фильме "Терминатор: Фатум" (или "Терминатор: Темные судьбы"). Он опять сыграет сына Сары Коннор.

Узнайте, как Арнольд Шварцнегер прогулялся по Лос-Анджелесу в костюме и гриме Терминатора:

Стоит отметить, что продюсер Джеймс Кэмерон объявил лично через видеообращение о возвращении Джона Коннора в исполнении Ферлонга.

В режиссерском кресле находится постановщик первого "Дэдпула" Тим Миллер, который работает под чутким руководством Кэмерона. В ролях помимо старых звезд заняты  Маккензи Дэвис, Наталия Рейес, Диего Бонета и Гэбриел Луна. Последний играет модернизированную версию жидкого терминатора Т-1000, который охотится на героиню Рейес.

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Новый фильм выйдет с рейтингом R, как и старая дилогия. Релиз намечен на октябрь этого года.

Напомним, в сети появился трейлер фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы", о котором только недавно появились подробности. Также уже есть и первый постер картины.

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Источник: Сегодня
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