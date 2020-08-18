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Эдвард Нортон празднует 51-летие: великолепные фильмы со звездой "Бойцовского клуба"

Сегодня, 12:26

Знаменитый актер – настоящий мастер перевоплощений

Сегодня, 18 августа, празднует 51-летие американский актер, режиссер и продюсер Эдвард Нортон. Наибольшую популярность актеру принесла роль в психологическом триллере "Бойцовский клуб", в котором он сыграл с Брэдом Питтом и Хеленой Бонэм Картер.

Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Фото: Getty Images

Эдварду Нортону было 30 лет на момент выхода фильма, но актерское мастерство привлекало его еще с малых лет. В возрасте восьми лет Эдвард Нортон дебютировал на театральной сцене, а уже будучи студентом Йельского университета, занимался актерской самодеятельностью. Интересно, что Эдвард Нортон увлекался и изучением японского, а после университета даже проработал в Японии какое-то время в компании своего дедушки.

Однако тяга к кинематографу и профессии актера взяла верх, и в 1994 году Эдвард Нортон впервые сыграл в кино, сразу же получив "Золотой глобус", а заодно и номинацию на "Оскар". Это была роль молодого заключенного социопата в триллере "Первобытный страх", который стал достаточно успешным в прокате.

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку фильмов с Эдвардом Нортоном, которые вы сможете посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Также не пропустите ТОП-8 фильмов с легендарным голливудским актером Робертом Де Ниро, который вчера отпраздновал 77-летие.

Иллюзионист

"Иллюзионист"
"Иллюзионист"
Фото: themoviedb.org

Вена, 19 век. Детство Эдуарда Абрамовича (впоследствии известного под псевдонимом "Эйзенхайм") прошло в бедной семье. Однажды, ребенком, он встретил чародея, который передал ему дар иллюзиониста и научил многим магическим трюкам. Эдуард Абрамович, которого играет Эдвард Нортон, случайно знакомится с молодой герцогиней Софи Фон Тешен, они влюбляются друг в друга, но под угрозой смерти стража запрещает Эдварду приближаться к герцогине.

Проходит несколько лет. В Вене появляется иллюзионист Эйзенхайм, слава о выступлениях которого разносится по городу молниеносно. Об иллюзионисте узнает и жених Софии Фон Тешен, кронпринц Леопольд. На одном из представлений Эйзенхама Софи выступает в качестве добровольца для фокуса. Она узнает в Эйзенхайме того мальчика, в которого была влюблена в детстве...

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Разрисованная вуаль

"Разрисованная вуаль"
"Разрисованная вуаль"
Фото: themoviedb.org

Шанхай, начало ХХ века. Микробиолог Уолтер, роль исполнил Эдвард Нортон, и аристократка Китти Фейн поженились не по взаимной любви. Китти заводит тайный роман, но Уолтер узнает о ее измене. Он чувствует себя оскорбленным и принимает приглашение поработать врачом в глухой китайской деревушке, где началась эпидемия холеры.

Китти требует от своего любовника развод с его женой, но он отказывается, и девушка вынуждена ехать со своим мужем в Китай, где их ждет непредсказуемое будущее...

Стоун

"Стоун"
"Стоун"
Фото: themoviedb.org

Джек Мейбри (Роберт Де Ниро) – примерный семьянин, добросовестный инспектор по условно-досрочному освобождению. Перед самым выходом на пенсию к нему попадает дело Джеральда Крисли по прозвищу Стоун, которого играет Эдвард Нортон.

Стоун – опасный и циничный преступник, который совершил не одно убийство и поджог. Он согласится на многое, чтобы выйти из тюрьмы. Ради свободы он готов пожертвовать даже своей женой красавицей-Люсьеттой и просит ее оказать "влияние" на решение инспектора. Люсьетта соблазняет инспектора, и он оказывается перед выбором: или Стоун на свободе или семья. В итоге каждый герой ленты сделает свой выбор.

Это вторая совместная экранная работа Эдварда Нортона и Роберта Де Ниро.

Королевство полной луны

"Королевство полной луны"
"Королевство полной луны"
Фото: themoviedb.org

Действие фильма происходит в 60-е годы ХХ века. Двое влюбленных подростков Сэм Шикаски и Сьюзи Бишоп убегают из лагеря бойскаутов. От Сэма отказались приемные родители из-за его непростого характера, а Сьюзи – замкнутая 12-летняя девочка, которая живет в придуманном ею мире.

Шериф округа начинает расследование и "ставит на уши" весь город. Альтернативное расследование начинает вожатый отряда местных бойскаутов Уорд, которого играет Эдвард Нортон.

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