Екатерина Варченко – именинница: самые яркие роли украинской актрисы

Трогательные мелодрамы, которые понравились украинским зрителям

Завтра отмечает своё 31-летие молодая и талантливая украинская актриса Екатерина Варченко, известная нам не только театральными работами, но и своим участием в телесериалах. Зрители уже знакомы с её яркими и харизматичными героинями по телесериалам "Долгая дорога к счастью", "Беглянка" и "Беглянка-2", "Чужой грех", "Компаньонка", "Кто ты?", "Наследники" и по многим другим.

Ранее Екатерина Варченко рассказала, какой известный персонаж хотела бы сыграть, как делит бытовые дела с мужем и какой непростой период в жизни подтолкнул ее к рождению сына.

Сегодня.Lifestyle рассказывают о тройке захватывающих сериалов с участием актрисы.

Екатерина Варченко в сериале "Наследники" Фото: kanalukraina.tv

Наследники

Действие 16-серийного захватывающего фильма, все серии которого можно посмотреть бесплатно онлайн на "Сегодня.TV", разворачивается вокруг загадочных событий в богатой аристократической семье Орловых. Закулисье жизни в высшем обществе всегда притягательно для зрителей и вызывает немалый интерес.

В центре сюжета семья крупнейшего владельца мясных фабрик Николая Орлова. Все готовятся к грандиозному празднованию его юбилея. Из-за сложного характера Николая, единственный, кто его любил по-настоящему, это служанка, которая ждала от него ребёнка. Тем не менее вся семья проживала на одной территории в поместье, а каждый из пяти детей имел свой процент акций в компании отца.

Наступает день празднования, и в поместье приезжает друг юности Николая – Владимир Сухов со своей дочерью Соней. У каждого на этом мероприятии свои цели и мотивы, и Сухов не исключение. Он надеется восстановить дружбу с Николаем, чтобы решить финансовые проблемы, а его дочь Соня пишет свой первый роман под названием "Наследники" и хочет вдохновиться пребыванием в высшем обществе.

Екатерина Варченко в сериале "Наследники" Фото: kino-teatr.ru

Шикарное празднование заканчивается "сюрпризом" – попыткой убийства именинника. Под подозрением оказываются все члены огромной семьи Орловых. Николай понимает, что доверять не может никому из семейства, приглашает Владимира Сухова пожить в его доме и назначает своим помощником. Но у Владимира свои намерения, а Соня наконец сможет выяснить, что на самом деле скрывается за фасадом внешнего богатства и благополучия семьи Орловых…

Екатерина Варченко сыграла роль супруги одного из сыновей богатого семейства. Непростая роль понравилась Екатерине, хотя в некоторых моментах, как признавалась актриса, она никогда бы не смогла поступить, как ее персонаж.

Неслучайные встречи

Главная героиня 4х-серийной ленты – 30-летняя художница Даша. Драма в личной жизни привела к тому, что у неё пропало вдохновение, и она работает дизайнером в рекламном агентстве. Человеческие качества Даши не позволяют ей пройти мимо тех, кому нужна помощь или с кем произошла несправедливость.

Екатерина Варченко Фото: film.ua

Милая и светлая девушка, которая находится на жизненном этапе поиска себя и взаимной любви, встречает музыканта по имени Олег. Именно он даёт Даше надежду на счастье. Однако через некоторое время выясняется, что Олег женат. Героиня прерывает с ним отношения, но совсем скоро ее жизнь навсегда изменит встреча с его женой – Анастасией.

"Неслучайные встречи" Фото: film.ua

С Екатериной Варченко в сериале сыграли известные актеры: Прохор Дубравин, Елена Яблочная, Роман Мацюта, Алексей Тритенко, Елизавета Майская, Ефросиния Мельник и Алексей Нагрудный.

Мама моей дочери

Центральная линия сюжета – история двух подруг Даши и Ольги, дружба которых началась с малых лет. Девушки вместе и в горе, и в радости. Совсем не удивительно, что их мужья организовали совместный бизнес – клининговую компанию. А когда обе девушки узнали, что скоро станут мамами и их детки появятся на свет практически одновременно, то очень обрадовались.

На этом счастливая полоса уступает место трагичной череде событий. Ребёнок Даши практически сразу после рождения умирает. После этого ее муж, пытаясь выяснить обстоятельства произошедшего в роддоме, оказывается за решеткой. Депрессия и тоска окутывает героиню. Оставшись без мужа и работы Даша идёт к своей подруге за помощью, и та предлагает ей работать няней её пятилетней дочери. Все последующие события будут подталкивать Дашу к неожиданным выводам, а сюжет сделает головокружительный поворот.

"Мама моей дочери" Фото: kanalukraina.tv

Екатерина Варченко в интервью телеканалу "Украина" поделилась о своей героине: "Для моей героини главное определяющее чувство – это любовь к своему ребёнку. Она, прежде всего, – мама. И поэтому борется за свою дочь и имеет на это право".

В разделе "Сегодня.TV" вы найдете все топовые украинские сериалы, среди которых – и увлекательные детективы, и трогательные мелодрамы.

Ранее мы рассказали, почему стоит посмотреть мелодраму "Тайная любовь", которая стала одним из самых популярных сериалов прошлого года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться