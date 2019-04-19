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Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала идеальную форму в сольном дебюте

В ролике Миша Романова предстает в блестящем боди и в солнцезащитных очках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32
Миша Романова Фото: пресс-служба
Миша Романова
Фото: пресс-служба

Певица Миша Романова, которая покинула группу "ВИА Гра" так как ушла в декрет, вернулась в мир музыки. Сегодня, 19 апреля артистка представила свой первый сольный релиз на песню MAKEUP.

Одновременно с треком состоялась и премьера клипа. В ролике Миша Романова предстает в блестящем боди и в солнцезащитных очках. Девушка также танцует в черном платье с паетками.

Миша Романова Фото: пресс-служба
Миша Романова Фото: пресс-служба

Стоит отметить, что MAKEUP – премьерный трек из будущего сольного альбома певицы.

Напомним, в группе "ВИА Гра" Романова появилась в 2013 году после того, как победила в популярном украинском шоу "Хочу в ВИА Гру". Уже через год, в 2014 году, интернет заполонили слухи о уходе Миши Романовой. Тогда поговаривали о том, что отношения у новой солистки не сложились с ее коллегами – Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой.

Новой же участницей группы "ВИА Гра" стала Ольга Меганская, певица из Санкт-Петербурга. Группа выступила в новом составе уже 24 марта в Тбилиси. Ольга родилась в городе Ярославль. С раннего детства девушка занимается музыкой, окончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности "преподаватель истории и английского языка". 

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певица трек Миша Романова ВИА Гра
Источник: Сегодня
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